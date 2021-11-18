Türkiye Gazetesi

KKTC'de akaryakıt fiyatlarına zam geldi, bu gece yarısından itibaren 95 oktan benzinin litre fiyatı 9.14 liradan, 98 oktan benzin 9.30 liradan, Euro Diesel 8.78 liradan ve gazyağı da 8.75 liradan satışa sunulacak.

Bakanlar Kurulu kararıyla akaryakıt fiyatları yeniden düzenlendi. Hali hazırda 8.80 liraya satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 9.14 liraya, 98 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı ise 8.96 liradan 9.30 liraya yükseldi. Euro Diesel ise 8.44 liradan 8.78 liraya, gazyağı 8.39 liradan 8.78 liraya çıktı.



Resmi Gazete’de yayımlanan karar, bu gece itibarıyla yürürlüğe girecek. KKTC'de akaryakıt fiyatları en son 28 Ekim’de düzenlenmişti.



KKTC'de ekmeğe 1 TL zam geldi KKTC, tüp gazdan sonra 200 gramlık ekmek fiyatına da zam geldi. Bir ekmek artık 4 liradan satılacak.



KKTC’de benzinin fiyatı 9 lira sınırında Dünyadaki akaryakıt krizden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de (KKTC) etkilendi. KKTC’de benzinin litre fiyatı 8,80 liraya ulaştı.