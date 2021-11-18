Türkiye Gazetesi

Turkcell, ‘Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım’ Programı’yla yeni bir eğitim ve istihdam seferberliği başlattı. Millî Eğitim Bakanlığı ve Turkcell iş birliğiyle Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen bu mesleki eğitim programıyla üniversite son sınıf öğrencileri ve mezunlara yazılım teknolojileri alanında eğitim, sertifikasyon ve istihdam imkânı sağlanacak.

Altı ay sürecek program boyunca bire bir mentorluk desteği de alacak olan katılımcılar, programı başarıyla tamamlamalarının ardından Turkcell’in yeni yazılım şirketi Atmosware ve Turkcell grup şirketlerinde çalışma imkânına kavuşacak.

"BÜTÜN GENÇLERİMİZİ DAVET EDİYORUZ"

İmza töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık olarak mesleki eğitime verdikleri öneme vurgu yaparak şunları söyledi: Özellikle Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bütün Türkiye’de iş gücü piyasasının talep ettiği becerilere sahip olması ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmesi konusunda son yıllarda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Lise ve üstü eğitim diploma yeterliliğine sahip gençlerimizin iş gücü piyasasına geçişleri için Mesleki Eğitim Merkezlerinde esnek bir yapı oluşturduk ve iş gücü piyasasının ihtiyacı olan insan kaynağının kısa sürede karşılanmasıyla ilgili önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Bugün bunun ilk adımını da Turkcell ile atıyoruz. Bu altı aylık program sonunda gençlerimizin yazılım alanında istihdam edilmesiyle ilgili süreci başlatacağız. 2022 yılından itibaren ise Türkiye’nin yazılımda iddialı bir ülke olması ve insan kaynağı ihtiyacımızın karşılanması adına dev bir hamle gerçekleştirerek bu programı bütün lise mezunlarına açacağız. Bütün gençlerimizi ‘Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım’ Programı’na katılmaya davet ediyoruz.

İmza törenine Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolün, Türkiye’nin yazılımcı ihtiyacının karşılanması noktasında bir ilk olduğunun altını çizen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da “Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım Projesi; gençlerimize istihdamın kapılarını açacak yüksekokul seviyesinde bir mesleki eğitim ve sertifikasyon programı olmasıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. İstihdam garantili bu mesleki eğitim projemizin gençlere teknoloji alanında kariyer fırsatı sunacak” dedi.

Altı ay sürecek bootcamp programında katılımcılara altı farklı odakta eğitim ve gelişim imkânları sunulacak.

Bu eğitimler şunlardan oluşuyor: Swift Developer, Kotlin Developer, Java Developer, Net Developer, Data Scientist, Applications Operations.

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