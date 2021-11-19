Türkiye Gazetesi

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranını indirime kararının ardından, kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Bugünden itibaren; kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirime gitti.

KONUT KREDİLERİNDE DE İNDİRİME GİDİLDİ

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZORANINI YÜZDE 15'E DÜŞÜRMÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Banka, faiz indirimine yılın son ayında devam edeceği sinyalini verdi.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası faiz kararını 100 baz puan indirdi. Buna göre; politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 16’dan yüzde 15’e indirildi.

Erdoğan faiz ve enflasyon mesajı: Mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda faiz ve enflasyonla sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

Faiz indirimi ekonomiye can verecek Merkez Bankasının faiz indirim kararı sonrası kamu bankaları, kredi faiz oranlarında 200 baz puana kadar indirim yaptı. Ekonomiyi hareketlendirecek bu adım, çarkların daha hızlı dönmesini ve yeni yatırımların hayata geçirilmesini sağlayacak.