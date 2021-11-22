Türkiye Gazetesi

Türkiye’de son yıllarda her döviz hareketinin ardından yaşanan ‘fiyat spekülasyonu’ yine hortlamaya başladı. Üretici ve tedarikçilerin, haftalar ve aylar önce yapılmış sözleşmelere riayet etmediği, ellerindeki malları sakladığı ve bunları yüksek fiyattan satmak istediği yönünde sektörlerden şikâyetler gelmeye başladı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bazı üretici firmaların imzalanmış sözleşmelere riayet etmediğini belirterek “Verilmiş sözleri yerine getirmeyerek satış yapanlar, toptancıları ve dağıtıcıları zor durumda bırakıyor ve piyasa ekonomisinin işleyişini sekteye uğratıyor” uyarısında bulundu.

SÖZLEŞMEYE RİAYET ETMİYORLAR

Tüm dünyada üretim maliyetlerinin yükseldiğini hatırlatan Baran, enerji fiyatlarındaki yükselme ve kurdaki dalgalanmaların da maliyet artışlarına sebep olduğunu bildirdi. Maliyet artışlarının fiyatlara yansıdığına işaret eden Baran “Bunda sorun yok ancak son dönemde maliyet artışlarını gerekçe gösteren bazı üretici firmalar imzalanmış sözleşmelere riayet etmiyor. Üreticiyle toptancı arasındaki alım satımlarda, maliyet artışları gerekçe gösterilerek sözleşme fiyatlarına sadık kalınmamaya, sözler tutulmamaya ve verilen siparişler yerine getirilmemeye başlandı” dedi.



Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran

TOPTANCILAR ZOR DURUMDA

Baran, toptancıların, ürünleri sipariş ettiği fiyattan alıp alamayacağı konusunda tedirginlik yaşadığını ve önünü görmekte zorlandığını da vurguladı. Baran “Üretici firmalardan alınan fiyatlarla iş bağlantıları gerçekleştiren ve büyük projelerle sözleşme imzalayan bayiler, iptal edilmek istenen sözleşmeler nedeniyle zor duruma düşüyor, maddi kayıpların yanı sıra güvenilirliğini de kaybetme tehlikesi yaşıyor. Üyelerimiz, sözleşme şartlarını yerine getirememekten dolayı yasal yaptırım riskiyle de karşı karşıya kalabiliyor. Ticari hayat, üreticiden perakendeciye kadar bir bütün. Bu noktada üretici firmalardan beklenti, birlikte çalıştıkları satış kanallarının sesine kulak vermeleri ve onları zor durumda bırakmamalarıdır” ifadelerini kullandı.

Lojistikte maliyet arttı, fırsatçı sahaya çıktı Tedarik zincirinde yaşanan sorunları fırsat bilen kötü niyetli kişiler yükselen navlun bedellerine karşılık firmalara cazip fiyat teklif edip vurgun yapıyor. Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Semih Dinçel, ihracatçıya katma değeri düşük ürünlerde geçici olarak bir miktar navlun desteği verilebileceğini söyledi.

Perakendeciler: Fırsatçı değiliz, denetime açığız Gıda dışı modern perakende alanında 320 milyar TL ciro yapan şirketleri temsil eden Zincir Mağazalar Derneği, 2021’in ilk yarısında 2019’a göre enflasyondan arındırılmış olarak sektörün yüzde 25 küçüldüğünü, aynı dönemde mağaza sayısının yüzde 5, istihdamın yüzde 2 arttığını açıkladı.