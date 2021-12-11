Türkiye Gazetesi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir’de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdi. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada stokçuluk faaliyetlerine yönelik suistimallerin yakından takip edildiği aktarıldı. Açıklamada, İzmir’de bir otomotiv bayisine stokçuluk, yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdiği bildirildi.

Bu arada oto galericiler; araç fiyatlarının sürekli değişkenlik gösterdiğini, sattıkları aracın yerine başka bir araç koyamadıklarını ifade ediyor. İkinci el otomobil piyasasında, dövizle beraber hareketlilik başladığını ifade eden galericiler “Fiyat konusunda bir belirsizlik var, kimse aracına fiyat veremiyor. Bu durumdan hem alıcı hem de satıcı huzursuz” diyor. Galerici Kürşat Özoğlu “110 bin liraya araba satıyoruz, üç gün sonra almak istediğimiz zaman 130 bin liraya aynı aracı bulamıyoruz. İnsanlar, geçmişte 30 bin liraya aldığı arabalarının 120-130 bin lira olduğuna seviniyorlar ama satınca yerine yenisini alamıyorlar. Çünkü ikinci el araç fiyatları sürekli değişiyor” şeklinde konuştu. Bakanlığın kestiği cezayı yetersiz bulan bazı sektör temsilcileri, "Daha ağır yaptırımlar şart, bir araba parası ceza ile stokçuluk bitmez" dedi.

CEZA ÜST LİMİTİ 2 MİLYONA ÇIKACAK

Stok yaparak piyasaya mal vermeyen üretici, tedarikçi ve perakendecilere ceza artacak. AK Parti tarafından hazırlanan ve Meclis’e getirilecek yeni düzenleme ile cezada alt sınır 100 bin lira olurken üst sınır 2 milyon liraya çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü stokçuların üzerine gideceklerini söylemişti.

Otoparka da çöktüler! Stokçuların yeni adresi dev siteler Mafyatik site yöneticileri kat maliklerinin otopark yerlerini stokçu galericilere sattığı ortaya çıktı. Site sakinleri olayı mahkemeye taşıyınca yöneticiler tarafından darbedildi. Mağdur Ayhan Koç “Ev sahiplerinin kendi otoparkları bile gasbedildi. Yeter artık” dedi.

İkinci el oto piyasasında galericilerin de kafası karışık: Kar mı ediyoruz zarar mı belli değil İkinci el piyasasında yaşanan hareketlenme, galericileri memnun etmedi. Yüksek rakamlardan ötürü sattıkları aracın yerini dolduramayan galeri sahipleri, kar mı zarar mı ettiklerini bilemediklerini söyledi.