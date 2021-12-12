Türkiye Gazetesi

Kripto para birimleri geçtiğimiz hafta yaşadığı sert düşüşle yatırımcılarını tedirgin etmişti. Haftanın son günü de yükseliş trendine tam olarak giremeyen kripto para birimleri hakkında Independent Strategy'den David Roche uyarıda bulundu. Yapılan uyarılar ve tedirginliklere rağmen kripto paralara olan yönelim hızla artıyor. WhatsApp’da bu artan yönelimden yararlanmak için harekete geçti.

IMF’DEN UYARI GELMİŞTİ

Uluslararası Para Fonu (IMF), kripto paralarla ilgili yayınladığı blog yazısında yasa koyucuların kripto odaklı riskleri takip etmekte zorlandığını ifade etti ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için risk olabileceğinin altını çizdi.

Söz konusu yazıda Omicron varyantına yönelik tepkilerinin piyasada hızlı sermaye akışlarına neden olduğu ve bunun düzenleyici önlemler eksikliğinde ülke piyasalarını istikrarsızlaştırıcı bir etkiye yol açabileceği belirtildi.

KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM

Bitcoin hala yaklaşık 1 ay önceki 69 bin Dolar seviyesinden geride 49 bin 180 dolarla devam ederken, ikinci sıradaki Ethereum 4 bin dolar bandında seyrediyor.

BNB üçüncü sıradaki yerini koruyor ve 563 dolardan işlem görüyor. Tether 1 dolar ve Solana 170 dolar seviyesinde ilerliyor. Öte yandan 6. sıradaki Cardano 1,35 dolar ve en çok konuşulanlardan XRP 0,81 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Birçok insanın ilgisini çeken şaka olarak başlayıp ciddi bir piyasa değerine ulaşan Dogecoin 0,16 dolardan işlem görürken, Shiba 0,000034 dolara tutunmayı sürdürüyor. Shiba 28 Ekim'de tarihi rekorunu 0,00008616 dolarla kırmıştı.

ÇİN BASKISINDAN KURTULDU

Bitcoin madenciliği, bu yılın başlarında neredeyse bir gecede dünya madencilerinin yarısından fazlasını çevrimdışına alan Çin kripto baskısından tamamen kurtuldu.

Çin yüzde 65-75 oranındaki madencilik ilgisiyle dünyanın bu konuda merkez üssü olmuştu. Ancak Pekin, mayıs ayında ülkenin kripto para madencilerini etkin bir şekilde ülkeden göndermişti.

Ancak Çin'deki madenciler yeniden toplanma seviyesine geldi. Kuzey Amerika’ya 400 milyon doların üzerinde madencilik ekipmanı getirmeye yardımcı olan dijital para şirketi Foundry’den Kevin Zhang , “Bitcoin, Çin’in madenciliği fiilen yasaklayan devlet saldırısına direndi ve ağ bunu görmezden geldi” dedi.

WHATSAPP ÜZERİNDEN KRİPTO PARA GÖNDERİLİMİ YAPILABİLECEK

Tüm uyarılara rağmen 2021 yılında kripto para kullanıcı sayısı 200 milyon seviyelerine kadar çıktı. Bu aynı zamanda kripto paraların aslında beklenenden çok daha fazla popüler olduğunu gösteriyor. WhatsApp bu popülerlikten yararlanmak istiyor. Yeni gelen bir özellik ile birlikte bundan sonra WhatsApp üzerinden kripto para gönderimi yapılabilecek.

CÜZDAN YARDIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yapılan açıklamalara göre WhatsApp bu transferi novi cüzdan üzerinden gerçekleştirecek. WhatsApp bir kripto para cüzdanı olmadığı için bunu tek başına gerçekleştiremez. Bir cüzdan yardımıyla transfer yapılmasını sağlayabilir.

WhatsApp CEO’su Will Cathcart ve Novi CEO’su Stephane Kasriel konuyla ilgili önemli açıklamalara yer verdi. Bu açıklamalarda ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para birimi olarak bilinen Pax Dolar kullanılacağı ifade edildi. Bu kripto para biriminin transferi kolay bir şekilde gerçekleşecek. WhatsApp kripto paralarla ödeme yöntemini böylece hızlı bir şekilde kullandırmak istiyor.

Kripto para transferini gerçekleştirenler herhangi bir ek ücret ödemeyecek. WhatsApp kullanıcıları ödeme seçeneğinden Novi cüzdanı tercih ederek bu aktarım işlemini yapabilecek.

IMF’den kripto para uyarısı: Bitcoin dolara karşı artışa geçti Uluslararası Para Fonu (IMF), kripto paralarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. IMF’den yapılan açıklamada kripto para düzenlenmesinin daha kapsamlı ve koordineli olması gerektiğini ve böylece koordineli olmayan düzenleyici önlemlerin istikrarı bozucu sermaye akışlarını kolaylaştırabileceğini bildirdi. Aynı zamanda dün ABD enflasyon verilerin açıklanmasıyla dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin yükselişe geçti.

Bitcoin’de düşüş devam ediyor: Milyarder isimlerden peş peşe açıklamalar geldi Kripto paralarda dalgalanmalar devam ediyor. Kripto para birimlerinde gelen satış dalgası, Bitcoin fiyatlarını da düşürdü. Birçok altcoinde değer kaybı görülürken Bitcoin, tarihi zirvesinden yüzde 40 oranında düşüş gösterdi. Öte yandan iş zekası şirketi olan MicroStrategy CEO'su Michael Saylor bin 434 Bitcoin daha aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından milyarder iş adamı Barry Sternlicht ise Bitcoin'in arzının kısıtlı olduğunu ve 1 milyon dolara yükselebileceğini belirtti.

Bitcoin tekrardan düşüşe geçti: 50 bin doların altına indi Geçtiğimiz haftalarda sert bir düşüş yaşayan Bitcoin, yeni haftada azda olsa kendini toplamaya başlamıştı. 50 bin doların üzerinde işlem gören Bitcoin, toparlanma sinyalleri verirken tekrardan düşüşe geçti Bitcoin 50 bin doların altına gerilerken, Ethereum ise yükseliş kaydetti. Kripto para piyasaları ise yeni haftada sakinliğini korumaya devam etti.