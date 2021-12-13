Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | STOCKHOLM

Türkiye 5G yolunda hızla ilerlerken, GSM operatörleri de bu alanda yeni yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Telekom, İsveç merkezli teknoloji çözümleri şirketi Net Insight ile, 5G zaman ve frekans senkronizasyonu (eş zamanlılık) alanında patentli bir teknoloji geliştirdi. İki şirketin ortaklığı ile hayata geçirilecek ürün, Türkiye dâhil tüm dünyaya pazarlanacak. Senkronizasyon süresini 1.500 nanosaniyeden 150-50 nanosaniyeye kadar indiren bu yeni teknolojiyle, yayın kuruluşları futbol maç yayınlarını gecikme yaşamadan seyirciye ulaştırabilecek. Ankara’daki bir doktor, Londra’daki bir hastayı binlerce kilometre uzaktan eş zamanlı olarak ameliyat edebilecek. Yazılımı Türkiye’de geliştirilen ve 18-24 ay içerisinde Net Insight tesislerinde ürünleştirilecek bu teknoloji, Türkiye’de 2023 yılında 5G’ye geçişle birlikte kullanılmaya başlanacak. Türk-İsveç ortaklığıyla geliştirilen patentli teknolojiyle birlikte mobil operatörler, 5G’nin ihtiyaç duyduğu yatırım maliyetlerini önemli oranda düşürecek. Servis sürekliliğini artıracak bir zaman ve frekans senkronizasyonu çözümü de elde edecek.

TÜRKLERİN BAŞARISI

Stockholm’de düzenlenen imza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 5G’nin yaygınlaşmasıyla veri iletim hızı ve düşük gecikmenin daha da önem kazanacağının altını çizerek; 5G’nin üretim sektörlerinde, fabrikalarda, cerrahi operasyonların uzaktan yapılmasında ve mobil oyun pazarında devrim niteliğinde yenilikleri beraberinde getireceğini kaydetti. “Yaptığımız anlaşma, 5G zaman ve frekans senkronizasyonu alanında geliştirdiğimiz patentli teknolojinin, Türk Telekom ve Net Insight ortaklığı ile ürünleştirilmesi ve Türkiye dâhil tüm dünya pazarına sunulmasını kapsıyor” diyen Önal, şöyle devam etti: Projenin ürün fikri ve patenti, Türk Telekom olarak bize ait. 5G’nin senkronizasyon ihtiyacı için gereken 1.500 nanosaniye keskinliğin çok altında bir değere sahip bu yeni ürünümüzle, başta telekomünikasyon, enerji, finans olmak üzere pek çok sektörün en önemli gereksinimlerinden olan ‘senkronizasyon’ konusuna önemli bir çözüm sunuyoruz. Bu, dünyaya teknoloji ihraç etme konusunda ABD’deki Netsia-Juniper iş birliğimiz gibi kararlılığımızı gösteren somut bir adım. Şirketimiz için özel bir anlamı da Türk mühendislerinin başarısını dünyaya göstermeye devam ediyor olmamız. Net Insight ile hayata geçirdiğimiz iş birliğiyle bu teknolojinin ürünleştirilmesini ve dünyaya ihracını gerçekleştireceğiz.

1 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Net Insight CEO’su Crister Fritzson da, Türk Telekom ile, mobil operatör ağlarına uyarlanacak teknolojiler geliştirme konusunda uzun ve faydalı bir iş birliğine imza attıklarını dile getirerek “5G’de çığır açacak bu yeni çözümümüz için, küresel ölçekte 1 milyar dolarlık büyük ve önemli bir pazar potansiyeli görüyoruz” diye konuştu. Yeni teknolojinin mobil operatörler ve kritik zaman senkronizasyonu gereksinimi olan tüm sektörler için maliyetleri düşüreceğini ve servis sürekliliğini artıracağını vurgulayan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ise “Bu teknolojiyi Adana-İstanbul arasında test ettik. 1.500 nanosaniyelik senkronizasyon süresi 150 ila 50 nanosaniyeye düştü. Bu, 5G’de oyunu değiştirecek bir teknoloji” ifadelerini kullandı.

GPS'E BAĞIMLILIK SONA ERECEK

Senkronizasyon çözümü; haberleşme sektöründe 5G ve ötesi teknolojilerle bu ürüne ihtiyaç duyan diğer sektörler için, GPS bağımlılığı olmadan, mevcut şebeke ekipmanlarının da değiştirilmesine gerek kalmadan, zaman ve frekans senkronizasyonunun iletiminde benzersiz bir yöntem sunuyor. Bu teknoloji sayesinde 5G’ye geçen operatörlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan GPS sinyali kesintilerine bağlı olarak yaşanabilecek servis kayıpları önlenecek. Türk Telekom, bu teknolojiyi kullanan ilk operatör olmanın yanı sıra, ürünün geliştirilmesi aşamasında test ortamını da sağlayacak. Net Insight ise ürünün global pazarda satışını, finans ve enerji gibi senkronizasyona ihtiyaç duyan tüm sektörlere adaptasyonunu ve satış sonrası destek faaliyetlerini yürütecek.

Türk Telekom'dan 5G ve artırılmış gerçeklik ile uzaktan teknik destek Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Türk Telekom, Nokia ve yerli girişim VSight iş birliği ile 5G üzerinden uzaktan bakım ve teknik destek hizmetlerini, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak test etti.