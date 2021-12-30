Türkiye Gazetesi

Kripto para birimleri değer kaybetmeye devam ediyor. Yıl sonunun gelmesiyle tüm dünya genelinde nakite geçme alışkanlığı bu yılda devam ediyor. Piyasalardaki nakite geçme durumu ise kripto para birimlerinde düşüşe sebep oluyor.

SERT DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Lider kripto para birimi Bitcoin’de düşüş devam ediyor. Ayı piyasasına giren Bitcoin, bir türlü istediği yükselişi yakalayamadı. Kasım ayında 69 bin doları gören Bitcoin, 45 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin, 2021 yılına 29 bin 132 dolardan başlamıştı. Bugün geldiğimiz noktada 46 bin Dolar seviyesinde işlem görüyor. Böylece sene başından bu yana yüzde 58 oranında kazandırmış oldu

MADENCİLİK SORUNU GÜNDEMDE

İran'ın enerji ihtiyacını karşılamak için kripto para madenciliğini bir süreliğine yasaklaması, Çin'in kripto paralara karşı verdiği savaş, Fed'in faiz artırma ihtimali, küresel enflasyona karşı merkez bankalarının attığı adımlar, dünya genelinde kripto paralara karşı para piyasası otoritelerinin regülasyon çalışmalarına ek olarak yıl sonunun gelmesi ve noel tatilinin de başlamasıyla birlikte kripto para piyasalarındaki rehavet arttı.

AYILAR DÜŞÜŞE SEBEP OLUYOR

Bitcoin boğaları bu hafta alıma yönelerek bir anlık da olsa 52 bin dolar seviyelerini gösterse de ayılar yine hakimiyeti ele alarak kazançları silmeyi başardı. Boğalar 45 bin dolar desteğine gerilediğinde alım yönünde baskın olmaya çalışsa da yeterli ivme kazanılamıyor.

Ayıların ele geçirdiği piyasada destek noktaları çalışmaya başlıyor. Boğaların savunma mekanizmalarını uzun süredir kıran ayılar aşağı yönlü desteklerin çalışmasına sebep oluyorlar.

AYI PİYASASI NEDİR?

Bir finansal ürünün ayı piyasasına girdiğini söylemek için, öncelikle ana trendin aşağı yönlü (düşüş trendi) olması gerekmektedir. Bununla birlikte eğer bir önceki tepe seviyesinden yüzde 20 aşağı yönlü bir hareket olması gerekmektedir.

45 BİN DOLARA DÜŞTÜ

Lider kripto para birimi Bitcoin güne 47 bin 366 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 45 bin 976 dolar, en yüksek de 47 bin 474 dolar seviyesini gördü. Saat 10:00 itibarıyla Bitcoin 46 bin 949 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ETHEREUM DA DÜŞÜYOR

Kasım ayında 5 bin dolara yaklaşan Ethereum da kayba yöneldi. Tarihi zirvesinden yüzde 45'e yakın uzaklaşmış olan Ethereum güne 3747 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3588 dolar, en yüksek de 3749 dolar seviyesini gördü. Saat 10:00 itibarıyla Ethereum 3701 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Şaka olarak ortaya çıkan ve sonrasında finansal değere ulaşan Dogecoin ve Shiba Inu de değer kaybına yöneldi. Dogecoin yüzde 2 oranında düşüşle 0.16 dolar, Shiba Inu ise yüzde 3'e yakın kayıpla 0.00003355 dolar seviyesinde bulunuyor.

Yeni düzenlemede vergi geliyor: Kripto paraya İngiltere modeli AK Parti'li Elitaş kripto para temsilcileriyle görüşmesinin ardından, kripto paraya yönelik hazırlanacak yasa hakkında bilgi verdi. Elitaş, bu bağlamda İngiltere modelinin incelendiğini söyledi.

Kripto para düzenlemesi bugün Meclise geliyor: İşte taslağın ayrıntıları Kripto para piyasalarına yeni düzenleme getiriliyor. Bugün Meclis gündemine gelecek olan yasa ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Kripto paranın yasal anlamda ilk adımı bugün atılırken, oluşturulacak yasa için sektör temsilcileri ve uzmanların görüşleri de alındı. Belirlenen taslağa göre ise izin almadan yasa dışı yollarla kripto varlık hizmet sağlayıcı olarak faaliyet yürüten gerçek ve tüzel kişiler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Aynı zamanda kripto varlık alım-satım ve transfer işlemlerinde yetkisiz kuruluşlardan yapanlara en az 20 bin lira ceza verilecek.

Kripto para piyasalarında sert düşüş: Satışlar hızlandı değer kaybı arttı Kripto paralarda düşüş dalgası hakim olmaya başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin, bu sabah 51 bin dolardan 48 bin dolara geriledi. Bitcoin’deki bu düşüş diğer kripto para birimlerini de olumsuz etkiledi. Düşüşün sebebi olarak da İran’ın Bitcoin madenciliği faaliyetlerini durdurması ve El Salvador'da olumsuz havanın devam etmesi Bitcoin’i zayıflattı. En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise 4 bin doların altına düştü.