Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Pandemide küresel piyasaları destekleyen ‘para bolluğu’, yan etki olarak enflasyon baskılarını da iyice artırmış durumda. ABD’de enflasyonun aylardır yüzde 5 üzerinde seyretmesi; gözleri, dünyanın en büyük merkez bankası olan ve piyasalara yön veren ABD Merkez Bankasına (FED) çevirdi. Geçtiğimiz gün, FED’in 14-15 Aralık toplantısına ilişkin tutanaklar açıklanmıştı. Burada “parasal genişlemenin sona ermesi” hatta “bilanço küçültme”nin konuşulduğu ortaya çıktı. Tutanaklara göre FED üyeleri; faiz oranını “daha erken” veya “daha hızlı” şekilde artırmayı tartıştı. Normalde FED’in 4 Mayıs toplantısında faizi artıması bekleniyordu. Ancak beklentiler, 16 Mart toplantısına çekildi. Geçen ay yüzde 30 olan “mart toplantısında faiz artırma ihtimali” bugün yüzde 65’e kadar çıktı. Tutanaklar sonrasında ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,70’i de aşarak son yılların en yüksek seviyesine yaklaştı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülke paraları baskı altında kaldı. İçeride dolar yeniden 14 TL’ye yaklaştı. Oy hakkına sahip St. Louis FED Başkanı James Bullard “ABD Merkez Bankası, enflasyondaki artışı kontrol altına almak için martta faiz artırmaya başlayabilir. Bir sonraki adım da hemen bilançonun küçültülmesi olabilir. 2022 için üç faiz artışından yanayım” diye konuştu. Analistler de “Omicron da izlenecek ancak ‘Parasal genişlemenin sonuna yaklaşıldı’ şeklindeki ana senaryoda değişiklik beklenmiyor, sadece bunun hızı tartışılacak. Dolar/TL tarafında 20 Ocak’taki TCMB faiz kararı takip edilecek. İlk çeyrekte ‘TCMB’nin beklemeye geçeceği’ yönündeki beklentiler netleşirse, dolarda 14 TL’nin üzerindeki hareketler kalıcı olmayabilir” görüşünü dile getiriyor.