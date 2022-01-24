Türkiye Gazetesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altına dair kritik açıklamalarda bulundu. Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 24 Ocak 2022 altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 793,1 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın da 1.296 liradan alıcı buluyor. İşte yatırımcıdan kritik tavsiyeler

Memiş yaptığı açıklamada; "FED haftasındayız. Çarşamba akşam FED faiz kararını açıklayacak. FED Başkanı açıklama yapacak. Yüzde 25 bekletmeye devam ediyoruz. FED'e odaklanırken yatırımcısı şuna dikkat etmeli. FED'in şahin tonda açıklaması olacak dolar varlıklarını olumlu yönde destekleyen açıklaması olabilir bu bekleniyor. Önemli olan şu yüksek maliyetten döviz, altın alan yatırımcısı FED'i gördükten sonra ons tarafında fırsat yakalıyor. Gram altını 1000 lira 900 lira üzerinde alım yapan arkadaşlar altının ons fiyatı 1838 dolar seviyesinde." dedi.

" SON ŞANS"

"Altın dolar paritesi yapan şanslı olabilir altının ons fiyatındaki yükselişlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Altın-dolar paritesi yapmak isteyen yatırımcılar son şans yakalıyor. 1000 liradan 900 liradan alım yapanlar maliyet düşürmek için fırsat yakaladı elinde altın bulunduranların bu hafta maliyet düşürmek için son haftası."

"Altının ons tarafında 1790 dolar seviyesi altını bekliyorum. Rusya-Ukrayna arasında gerginlik yaşanmazsa 1790 dolar altına düşüş yaşanabilir. Gerginlik yaşanırsa ons altında yukarıya hareket görebiliriz. Bugünkü koşullara baktığımız zaman FED'i bekleyen dar bant aralığında sıkışan ons altın var yüksekten altın alan yatırımcısı çok dikkat etmeli. Maliyet düşürmek için fırsat yakalıyor. Hem gram hem ons bazında."

"GRAM ALTIN İÇİN 750 SEVİYESİNİ BEKLİYORUZ"

"Gram altında yüzde 25 için 750-720 seviyesini bekliyoruz. 750 devamında 720 olmadan elimizdeki yüzde 25 i kullanmayacağız. Önümüzdeki haftalarda hızlıca geri çekilen gram altın fiyatlarında ön gördüğüm hızlı çöküşlerle birlikte 750 devamında 720 lira seviyesinde dengeli çekilme burada yüzde 25 alarak beklemeye devam ediyoruz."

"1450 2022 YILI İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜM SEVİYE"

"1450 lira seviyesi 2022 yıl içinde ön gördüğüm yıllık seviye. Boş konuşan insanlar olursa bilginiz olsun. Cahil insanların ağzına bakmayın."İkinci çöküş gelecektir. Şubat ayı için konuşuyorum 28 günlük süreci konuşuyorum. 1750 -1720 yakındır ikinci çöküş gelecektir. Biz 750 liradan 720 seviyesinden yüzde 25 alım yaparak yıllık pozisyonlarımızı beklemeye devam edeceğiz."

Altın fiyatları ve kripto paralarda son durum ne? Değer kaybı yüzde 50’ye dayandı Kripto para piyasaları geçen hafta adeta eridi. Lider kripto para birimi olan Bitcoin, tarihi zirvesinden neredeyse yüzde 50 değer kaybetti. Bitcoin’deki bu sert düşüş altcoinleride etkilemiş durumda. Altın fiyatlarına baktığımız zaman ise artış söz konusu. Ons altın 2 aylık zirvesini görürken, gram altın haftayı yatay bir seyirle kapattı.

Necmettin Batırel'den 'altın' tahmini: 1000 TL'yi aşacak Gazetemiz köşe yazarı Necmettin Batırel, altının gram fiyatının 1000 TL'yi şacağını söyleyerek, 26 Ocak tarihini işaret etti.