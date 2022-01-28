Türkiye Gazetesi

Küresel piyasaların merakla beklediği Fed’in faiz kararı açıklandı. Fed faiz kararını sabit tutarken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Mart ayında büyük ihtimalle faiz artıracaklarına yönelik açıklamaları altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Özellikle Ons altının 1800 dolarlardan 1700 kadar inmesi, fiyatlarda sert düşüşe neden oldu. Yaşanan düşüşün ardından ‘Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç lira/TL?’ soruları sorulmaya başlandı. İşte güncel fiyat listesi.

ALTINA FED DARBESİ

Fed’in kararının ardından ilk büyük tepki altın tarafında gerçekleşti. Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarıyla birlikte ons altın 1830 dolar seviyelerinden 1815 dolara kadar düşüş gösterdi. Bazı analistler, altının bir süredir güçlü şekilde 1800 doların üzerinde kalmasını, Fed’in faiz kararının fiyatlandığına ve bundan dolayı düşüşün gerçekleşmeyeceğine yönelik yorumlamıştı. Ancak Powell’ın konuşması her şeyi değiştirdi ve altın sert düşüş gösterdi.

ONS ALTINDA YÜZDE 4 KAYIP YAŞANDI

Ons altın Fed’in kritik kararı öncesi 25 Ocak 2022’de 1853 dolara kadar yükselmişti. Fed’in açıklamaları ile ons altı sert bir düşüş göstererek 1815 doları görmüş ve ertesi gün de yani dün 1791 dolar destek seviyesini test etmişti. Böylece ons altında 3 günde kayıp yüzde 4’e yaklaşmış oldu. Ons altın saat 08:17 itibarıyla 1798 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞTE

Açıklamalarının ardından dolar güç kazanırken, ons altındaki sert düşüş gram altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın yaklaşık bir aydır 770-810 lira arasında değişimlere sahne oluyordu. Gram altın saat 08:17 itibarıyla 788 liradan alıcı buluyor.

28 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI;

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 28 Ocak 2022 Cuma günü 788 lira seviyelerinde yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 1. 279 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.303 lirada bulunuyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.557 liradan alınıyor, 2.606 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

5 bin liranın üzerindeki konumuyla alıcısını zorlayan cumhuriyet altını ise haftanın son gününde 5 bin 113 liradan geri alınırken, 5 bin 192 liradan da satışa sunuluyor.