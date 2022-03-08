Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından birçok şirket Rusya’dan çekileceğini açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından otomotiv sektörü ağır bir darbe aldı. Rusya’da üretilen malzemelerin taşımacılık, yaptırım ve savaş hali nedeniyle üretim kıtlığı altına girmesiyle, otomobil üreticileri artan metal maliyetleriyle karşı karşıya kaldı.

OTOMOBİL FİYATLARI ARTACAK

Yaşanan durumun maliyetlere yansıtılacağı ve otomobil fiyatlarının artacağı vurgulandı. Savaşla birlikte kaportadaki alüminyumdan katalitik konvertörlerdeki paladyuma ve elektrikli araç akülerindeki yüksek kaliteli nikele kadar otomobillerde kullanılan metallerin fiyatını artıracağı belirtildi.

Koronovirüs ile ortaya çıkan çip krizi devam ederken, yükselen enerji fiyatları sektöre bir darbe daha vurulmuş ordu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte bazı nakliyeciler ve otomobil parçası tedarikçileri şimdiden Rus mallarından uzak durmaya başladı.

MALİYETLERDE ARTIŞ SÖZ KONUSU

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares, "İlk olarak, iş modeli üzerinde daha fazla baskı oluşturacak olan ham madde ve enerjiden kaynaklanan bir maliyet artışımız var" dedi. Alüminyum ve paladyum Pazartesi günü rekor seviyelere ulaşırken, paslanmaz çelik yapımında da kullanılan nikel 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

SON DÖRT AYDA YÜZDE 60 ARTTI

Otomobil üreticileri için alüminyum ve magnezyum pres döküm parçalar üreten şirket CEO'su Andreas Weller ise Avrupa işinin son dört ayda alüminyum maliyetinde yüzde 60'lık bir artış ve aynı zamanda yükselen enerji faturaları gördüğünü söyledi.

Maliyetlerin artmasıyla müşterilerden müşterilerinden önceden anlaşılan fiyatlardan daha fazlasını ödemelerini istemek zorunda kaldıklarını belirten Weller, çözümün henüz tam olarak ne olduklarını bilmediklerini söyledi.

Stellantis CEO'su Tavares ise, çip sıkıntısının sona ermesinin otomobil üreticilerinin yüksek metal ve enerji fiyatlarını dengelemesine yardımcı olabileceğini, ancak bu yıl yarı iletken sorunlarına herhangi bir çözüm beklemediğini sözlerine ekledi.

ÇARE ÇİP KRİZİNİ ÇÖZMEK

Daha yüksek metal fiyatları yansımadan önce, otomobil stoklarını aşağı ve fiyatları yukarı ittiği için tüketiciler çip kıtlığının bedelini ödüyorlar. ABD merkezli bir danışmanlık şirketi, ülkede üretilen yeni bir araç için ortalama işlem fiyatının, 2021'de aynı aya göre yüzde 18,5 artarak Şubat ayında 44 bin 460 dolar olduğunu aktardı.

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