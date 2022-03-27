Türkiye Gazetesi

Armasan Plastik genel müdürü Mustafa Mahmutoğlu, Kapaklı’daki tesiste gıda, kozmetik, otomotiv, züccaciye, medikal, kırtasiye gibi birçok sektör için koruma kapları ürettiklerini belirterek “Ham maddeyi granül olarak alıp levha hâline getiriyoruz, daha sonra termoform makinelerinde şekilleme yapıyoruz ya da matbaa bölümümüzde kutu hâline getiriyoruz. Ürünlerin yüzde 45'ini ihraç ediyoruz. Ağırlıklı olarak Batı Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Nijerya, Ukrayna, İsrail, ABD, Kanada gibi ülkelere ihracatımız mevcut. ABD'ye ihracatı artırmayı planlıyoruz, bunun haricinde giremediğimiz Çin, Polonya, Letonya gibi pazarlar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yıl 7,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl bu rakamı yüzde 15 artırmayı hedefliyoruz” dedi.

İnsan kanında ilk defa sağlığı tehdit eden mikroplastiklere rastlandı Bilim adamları, yaptığı çalışmalarda, ilk kez insan kan dolaşımında sağlığı tehdit eden mikroplastiklere rastladı. Uzmanlar bu sonuçların endişe verici olduğuna işaret etti.