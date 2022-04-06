Türkiye Gazetesi

2003'ten 2021 sonuna kadar beş sektörde 172 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını, bu sayede 17,9 milyon insanın aş sahibi olmasına yardımcı olduklarını, milli gelire 520 milyar dolardan fazla katkı sundukarını anlatan Bakan Karaismailoğlu “Beşer yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde, demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız” dedi. Karaismailoğlu, kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu yatırımlarından elde edilecek tasarrufun 176 milyar dolar olacağını söyledi. Demir yolunun yük taşımacılığındaki payının yedi kat, yolcu taşımada trenin payının altı kat artırılacağını ifade eden Karaismailoğlu, 2053’e kadar 8.554 kilometrelik demir yolu hattını tamamlamayı öngördüklerini kaydetti. Hızlı trenlerle bağlı il sayısının 8’den 52'ye çıkacağını belirten Karaismailoğlu “2023'te demir yolu ile taşınan yolcu sayısının yaklaşık 19,5 milyon olmasını öngörüyoruz. Bu rakamın 2035'te 145 milyonu, 2053 yılında ise 269 milyonu geçmesini hedefledik. Bölünmüş yol ağımızı 28 bin 647 kilometreye, otoyol ağımızı ise 3.633 kilometreye çıkardık. 2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8.325 kilometreye yükselteceğiz” diye konuştu. Havalimanı sayısının da 2053’te 56’dan 61’e çıkarılacağını belirten Karaismailoğlu, 13 olan lojistik merkezi sayısının da 26'ya yükseltileceğini anlattı.

Organize büyüme... Altyapı yatırımları tamamlandı, şimdi sıra üretim ve istihdamda Son 20 yılda çok sayıda fabrika ve tesis, devlet desteğiyle ülkeye kazandırılırken, OSB, sanayi siteleri ve endüstri bölgelerinde ciddi yatırımlar yapıldı. 2002’de sadece 192 Organize Sanayi Bölgesi olan Türkiye’de, şu anda OSB bulunmayan il kalmadı. Sadece son iki yılda kazandırılan 21 OSB ile birlikte Türkiye’deki OSB sayısı 332’ye, işletme sayısı da 44 bin artışla 55 bin 562’ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl OSB'ler 2 milyon 290 bin kişi ile tarihin en yüksek istihdam rakamına ulaştı.