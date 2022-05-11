Türkiye Gazetesi

Hafta başında küresel risk iştahındaki düşüş küresel hisse senedi piyasalarını derinden etkilemiş ve satışları tetiklemişti. Önceki gün ise ABD 10 yıllık tahvil faizinde görülen düşüş piyasalara nefes aldırmıştı. Bugün ise gözler ABD’ye çevrilmiş durumda. ABD’de Nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Uzmanlar ise ABD tüketici enflasyonunun yüzde 8,1 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

BİDEN’DAN ENFLASYON MESAJI

Uzmanlar yıllık bazda fiyat enflasyonun hızında yaşanacak hafif bir ılımlılığın ABD Merkez Bankası Fed'in sıkılaşmasına ilişkin korkuları hafifletebileceğini ifade ederken, bu durumun hisse senetlerinin yararına ve ABD doları aleyhine iyimserliğin artabileceğini belirttiler.

Öte yandan ABD Başkanı Biden Salı gününki konuşmasında, enflasyonla mücadelesinin en önemli konuların başından geldiğini ifade etti. Aynı zamanda Amerikalıların yüksek fiyatlar üzerindeki hayal kırıklığını ve tepkilerini anladığını söyledi. Biden ayrıca tüketici fiyat enflasyonunu düşürmek için Çin ithalatına uygulanan bazı tarifeleri düşürme olasılığını değerlendirdiğini açıkladı.

DOLAR TIRMANIŞA GEÇTİ

Fed’in faiz kararından sonra gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğu haftalık bazda ABD Doları karşısında değer kaybetti. 5 yıllık risk primi (CDS) 700 seviyesi üzerindeki seyri ile Türk Lirası bu listede ABD Doları karşısındaki en zayıf para birimi olarak yer aldı. Hafta başından beri yükselişe geçen Dolar/Kuru bu sabah itibariyle 15,30 seviyesini aşarak 15,33 liraya kadar yükseldi. Euro/TL ise 16,18 liradan işlem görmekte.

ONS ALTINDA KAYIPLAR ARTIYOR

İki gündür düşeşe geçen ons altında kayıp yüzde 2,0’yi aşmış durumda. Bugün ise ABD enflasyon rakamlarına odaklanılmış durumda. Ons altın bu sabah itibariyle 1837 dolardan işlem görmekte. Uzmanlar ise altın fiyatları için 1833 bandı ilk yakın destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu fiyatın kırılması halinde ise önce 1820 ve ardından 1805 dolar seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilecek.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişle toparlanan gram altın değer kazanmaya devam ediyor. Gram altın 11 Mayıs Çarşamba gününe 905 liradan başladı. GCM Yatırım tarafından yapılan analizde gram altın fiyatının kısa vadede 895 – 904 bölgesi üzerinde kalmasının beklentileri pozitif yöne çevirdiği kaydedildi.

PETROLDE YÜKSELİŞ

Petrol fiyatları ise dünyanın en büyük ithalatçısı olan Çin’de Covid-19 vakalarının azalmasıyla yükselişe geçti. Yeni haftaya düşüşle başlayan ABD ham petrolü yeni işlem gününde 100 doların üzerini gördü. Brent petrol de yüzde 2'ye yakın yükselişle 104 dolara geldi.

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