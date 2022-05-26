Türkiye Gazetesi

26 Mayıs 2022 Perşembe gününe altın fiyatları düşüşle başladı. Merkez Bankası faiz kararı öncesi gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında düşüşler başladı. Ons altın 1845 dolar seviyelerinden işlem görürken gram altın 975 liradan işlem görmekte. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım altın ve cumhuriyet altın ne kadar? Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte altın fiyatlarında merak edilen güncel ve anlık rakamlar…

FED TUTANAKLARI RİSK İŞTİHANI ARTIRDI

Yatırımcıların merakla beklediği Fed tutanakları dün yayımlandı. Fed tutanaklarında katılımcıların ABD ekonomisinin ve iş gücü piyasasının sıkı olduğu konusunda hemfikir oldukları görüldü. Katılımcıların, önümüzdeki birkaç toplantıda hedef aralıktaki 50 baz puanlık artışın uygun olacağına karar verdiği vurgulandı.

Bu tutanaklar Fed'in önümüzdeki 2 toplantının ardından faiz indirimlerine ara vereceği beklentilerini doğurarak risk iştahını artırdı. Risk iştahının artmasıyla güvenli liman altın fiyatları gerilemeye başladı.

26 MAYIS 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 975,00 TL

Gram altın satış fiyatı: 975,23 TL

22 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?

22 ayar gram altın alış fiyatı: 882,06 TL

22 ayar gram altın satış fiyatı: 914,82 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.581,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.604,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 3.162,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 3.209,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6.313,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6.394,00 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış fiyatı: 1.845,14 dolar

Ons altın satış fiyatı: 1.845,50 dolar

Gram altın uçuşa geçti! İslam Memiş ‘Gaza gelmeyin’ diyerek alım için en uygun fırsatı açıkladı Güne yükselişle başlayan gram altın 970 liraya kadar tırmandı. Dolar ise 16.35 TL’yi aşarak son 6 ayın zirvesini gördü. Yatırımcılar ise hem altının hem de doların yükselmesiyle ne yapacaklarını şaşırdı. Peki gram altın daha ne kadar yükselecek? Altın ve dolar için alım fırsatı ne zaman? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyararak yatırım için doğru zamanı açıkladı. Korku ve panik ile altın ve dolara giriş yapmanın doğru olmadığını belirten İslam Memiş, yatırımcıların sabırlı olmaları gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin dolarda kırmızı çizgisi 16.40 TL olduğunu vurgulayan İslam Memiş, gaza gelmeyin uyarısında bulundu.

Elinde altın olanlar dikkat! Gram altında piyasaları altüst edecek tahmin: Temmuz ve Haziran ayında uçacak Altın fiyatlarındaki yükseliş haftanın üçüncü iş gününde de devam ediyor. Gram altın ise yukarı yönlü ivme kazanarak 970 liraya kadar çıktı. Uzmanlardan gelen gram altın tahminin ise piyasaları altüst etti. Uzmanlar gram altının 1000 TL seviyelerine çıkacağını ve bu seviyelerde sabit kalacağını belirtti. Peki gram altın ne kadar olacak? Uzmanlar yükselişlerin Temmuz ayında başlayacağını ve altının sert bir şekilde yükseleceğini vurguladı. Gram altının ise Temmuz ayında 1200 TL’ye kadar tırmanacağı belirtildi. Peki 25 Mayıs 2022 gram, çeyrek, tam, yarım ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? Gram altında son durum ne? İşte güncel ve anlık fiyatlar…

Altında yükseliş sürüyor! 24 Mayıs 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? Son 4 haftadır düşüşte olan altın fiyatları yeni haftayla birlikte yükselişe geçti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle düşüşe geçen altın fiyatları toparlamaya başladı. Ons altın 1900 dolar eşiğini zorlarken gram altın 951 seviyelerinden işlem görüyor. Altın yatırımcıları ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar “24 Mayıs 2022 Salı günü tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?” sorularını araştırmaya başladı. Peki altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte güncel ve anlık altın fiyatları…