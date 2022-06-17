Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng “Yeni nesil artık farklı bir dünyanın hayalini kuruyor. Bu yeni dünya, daha temiz, daha çevreci ve toprağa saygılı. Farkındalık düzeyinde yaşanan bu artış elbette tercihleri ve tüketim alışkanlıklarını da değiştiriyor. Metro Türkiye olarak gözlemlediğimiz bu ihtiyaçtan yola çıkarak, sürdürülebilir dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen restoranların çıkacakları yolda onlara bir harita sunduk. Kılavuzu inceleyerek sürdürülebilirliği adım adım uygulayan bir restoran bu alanda uluslararası sertifika sahibi olabilecek” dedi.

Yumurta sektörüne Rekabet Kurumu'ndan 2 ayrı soruşturma Rekabet Kurulu, yumurta üreticisi 25 birlik ve teşebbüs ile yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında soruşturma başlattı.