Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray günlük basın brifinginde, Rusya-Ukrayna savaşını, G7 ve NATO zirvelerini değerlendiren Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, tahıl krizine ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Bu anlamda Türkiye'nin rolüne değinen Kirby, "Türkiye'nin bu konudaki rolünü kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO SÜRECİ

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tüm dünyada baş gösteren tahıl krizinin G7 zirvesinin gündem maddelerinden biri olacağını belirten Kirby, Biden yönetiminin bu konunun çözümü için çaba harcadığını kaydetti.

Kirby, "Türkler de bu konuda Ruslar ile konuşuyor. Türkiye'nin bu konudaki rolünü kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, tarım ürünlerinin deniz yoluyla nakliyatı için bazı çabalar sarf ediyor." dedi.

NATO zirvesinin ana gündemlerinden birinin de Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusu olacağını vurgulayan Kirby, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın aralarındaki meseleleri çözeceği ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılacağından eminiz. Ancak size bunun için zaman veremem." diye konuştu.

Bakan Akar: Tarafların Türkiye'ye güveni var... Tahıl koridorunda ‘İstanbul’ planı Ukrayna limanlarından tahliyesi için oluşturulması planlanan "tahıl koridoru"na ilişkin, "İstanbul'da bir harekat merkezi kurulması konusunda genel bir anlayış birliğinin olduğunu açıklayan Bakan Akar, "Tarafların Türkiye'ye güveni var." dedi.

Kremlin: Rusya Ukrayna’dan tahıl çalmadı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’dan tahılları çaldığına yönelik iddialara cevap verdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tahıl' iddialarına cevap: Kesinlikle müsaade etmeyiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna'nın tahılının ya da herhangi bir ürününün Rusya veya başka bir ülke tarafından alınıp illegal bir şekilde satılmasına karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de müsaade etmeyiz." dedi.