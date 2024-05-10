BUDO ile seyahat edecekler dikkat! Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

İstanbullular dikkat, saat verildi! Meteoroloji, valilik ve AKOM peş peşe uyardı

İstanbullular dikkat, saat verildi! Meteoroloji, valilik ve AKOM peş peşe uyardı

Olumsuz hava deniz seferlerini de etkiledi. BUDO, 5 seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği mega kent için kuvvetli sağanak uyarısı verirken olumsuz hava deniz seferlerini de etkiledi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Ayrıca saat 15.25'teki Armutlu-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle gerçekleşemeyecek.