Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbullular dikkat, saat verildi! Meteoroloji, valilik ve AKOM peş peşe uyardı

İstanbullular dikkat, saat verildi! Meteoroloji, valilik ve AKOM peş peşe uyardı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
İstanbullular dikkat, saat verildi! Meteoroloji, valilik ve AKOM peş peşe uyardı

Gündem Haberleri  / Ajanslar

İstanbullular, yazı beklerken kıştan kalma günler geçiriyor. Valilik, bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetli sağanağın etkili olacağını duyurdu. Sabah saatlerinde de İBB'ye bağlı AKOM, mega kent için sarı renkli uyarı vermişti. 

Yaz mevsimini bekleyen İstanbullular, kışlıklarını geri çıkardı. Kente soğuk ve yağış etkili olmaya devam ediyor. 

İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi'ne ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerimizde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

AKOM VE VALİLİK PEŞ PEŞE UYARDI

Yağış ve fırtınayla ilgili İBB'ye bağlı AKOM da sabah saatlerinde uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışla ilgili bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi.

Valilikten yapılan uyarıya göre; İstanbul'da bu akşam saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, (Çatalca ve Silivri çevreleri hariç) yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor. Sarı renkli uyarıya göre, ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
İş adamı Nihat Özçelik 38 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İş adamı Nihat Özçelik 38 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısında - Gündem38 yıl hapsi istenen ünlü iş adamı hakim karşısına çıktıSis çöktü, kartpostallık görüntüler çıktı - GündemSis çöktü, ortaya çıkan manzara...Yargıtay seçiminde flaş gelişme! Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi - GündemYargıtay seçiminde flaş gelişme!Üç kadın 16 kişiyi Bitcoin üzerinden dolandırdı: 4 yıldır yargılayacak mahkeme bulunmuyor - GündemÜç kadın 16 kişiyi Bitcoin üzerinden dolandırdıÖnce su fışkırttı şimdi taş fırlatıyor: Korku salan sondaj her yeri kapattırdı... - GündemÖnce su fışkırttıı şimdi taş fırlatıyor!Mehmetçik aman vermiyor! Kuzey Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz hale getirildi - GündemIrak ve Suriye'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Sonraki Haber Yükleniyor...