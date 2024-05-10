İstanbullular dikkat, saat verildi! Meteoroloji, valilik ve AKOM peş peşe uyardı

İstanbullular, yazı beklerken kıştan kalma günler geçiriyor. Valilik, bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetli sağanağın etkili olacağını duyurdu. Sabah saatlerinde de İBB'ye bağlı AKOM, mega kent için sarı renkli uyarı vermişti.

Yaz mevsimini bekleyen İstanbullular, kışlıklarını geri çıkardı. Kente soğuk ve yağış etkili olmaya devam ediyor.

İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi'ne ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerimizde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

AKOM VE VALİLİK PEŞ PEŞE UYARDI

Yağış ve fırtınayla ilgili İBB'ye bağlı AKOM da sabah saatlerinde uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışla ilgili bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi.

Valilikten yapılan uyarıya göre; İstanbul'da bu akşam saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, (Çatalca ve Silivri çevreleri hariç) yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor. Sarı renkli uyarıya göre, ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.