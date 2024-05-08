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Meteoroloji son tahminini açıkladı! Sağanak cuma günü dönüyor

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Meteoroloji son tahminini açıkladı! Sağanak cuma günü dönüyor

Gündem Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre ülke genelinde hava sıcaklığı 4 dereceye kadar artacak. Cuma günü itibarıyla ise yağışlar batı bölgelerden giriş yapacak, cumartesi günü yurt genelinde etkili olacak. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü itibarıyla Marmara ve Ege'de sıcaklık 4 dereceye kadar düşecek yağış etkili olacak. Cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak yurt geneline yayılacak. 

HAVA SICAKLIĞI

Bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

8 MAYIS ÇARŞAMBA

Meteoroloji son tahminini açıkladı! Sağanak cuma günü dönüyor - 1. Resim

9 MAYIS PERŞEMBE

Meteoroloji son tahminini açıkladı! Sağanak cuma günü dönüyor - 2. Resim

10 MAYIS CUMA

Meteoroloji son tahminini açıkladı! Sağanak cuma günü dönüyor - 3. Resim

11 MAYIS CUMARTESİ

Meteoroloji son tahminini açıkladı! Sağanak cuma günü dönüyor - 4. Resim

12 MAYIS PAZAR

Meteoroloji son tahminini açıkladı! Sağanak cuma günü dönüyor - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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