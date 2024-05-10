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Kimse bilmiyordu! Şarkıcı Zeliha Sunal’ın oğlu olduğu ortaya çıktı: 5 yaşındayken terk etmiş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kimse bilmiyordu! Şarkıcı Zeliha Sunal’ın oğlu olduğu ortaya çıktı: 5 yaşındayken terk etmiş

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk pop müziği şarkıcısı Zeliha Sunal hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Ünlü şarkıcının oğlunu 5 yaşındayken terk ettiği ve bir daha hiç görmediği öne sürüldü. Konuyla ilgili ünlü isimden henüz bir açıklama gelmedi.

Müzik çalışmalarıyla ve çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Zeliha Sunal’ın bu hafta sonu kutlanacak olan Anneler Günü’nde bir etkinliğe katılarak Down Sendromlu çocuklarla buluşacak olması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada “Önce kendi oğluna sahip çık” mesajları paylaşılırken, şarkıcının 5 yaşındaki oğluyla görüşmediği öğrenildi.

Kimse bilmiyordu! Şarkıcı Zeliha Sunal’ın oğlu olduğu ortaya çıktı: 5 yaşındayken terk etmiş - 1. Resim

“SEN ÖNCE KENDİ ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIK”

Sabah’ta yer alan habere göre; Zeliha Sunal’ın 11 Mayıs Cumartesi Anneler Günü’nde  bir etkinliğe katılacağı duyuruldu. Ancak duyurunun altına yazılanlar gözlerden kaçmadı. Paylaşımlarda Zeliha Sunal’ı hedef alan bazı kullanıcılar “Sen önce 5 yaşında terk ettiğin kendi çocuğuna sahip çık” tarzında yorumlar yaptı. 

5 YAŞINDAYKEN BIRAKMIŞ

Ortaya atılan iddiaların ardından büyük bir dram çıktı. 61 yaşındaki Zeliha Sunal’ın 80’li yıllarda yaptığı ilk evlilikten D.Ü adında bir oğlunun olduğu öne sürüldü. Söz konusu iddialarda ayrıca Sunal’ın oğlunu 5 yaşındayken terk ettiği ve bir daha hiç görmediği kaydedildi.

Sanatçının 5 yaşındayken bıraktığı D.Ü.'nün 2017 yılından bu yana kayıp olduğu da gelen bilgiler arasında. 

Konuyla ilgili yorumlar sosyal medyada gündem oldu ancak şarkıcının cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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