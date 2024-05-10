Arka Sokaklar’ın yıldızı Filiz Taçbaş siyasete atılmıştı: Kariyeri istediği gibi gitmedi, kendine yeni rota çizdi

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar’da bir dönem ‘Ayla’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Filiz Taçbaş siyasete atılmıştı. 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Foça Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Taçbaş, seçimlerde beklediğini alamadı. Siyaseti bırakan ünlü isim kendine bambaşka bir yol haritası çizdi.

Koçum Benim, İşler Güçler, Çukur gibi birçok projede rol alan Filiz Taçbaş, aynı zamanda Arka Sokaklar’ın unutulmaz karakterlerinden biri. İlk kez 10 yaşındayken kamera karşısına geçen isim, 1992 yılında oynadığı Mahallenin Muhtarları adlı diziyle popüler hale geldi.

SEÇİMDE İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Bu zamana kadar sayısız projede yer alan Filiz Taçbaş, 14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde CHP İzmir 2. Bölge Milletvekilli aday adaylığı için başvuru yapmıştı. Ünlü oyuncu daha sonra ise 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden İzmir Foça belediye başkan aday adayı olduğunu açıklamıştı.

TARIMLA UĞRAŞMAYA BAŞLADI

Seçimlerde beklediğini alamayan ve siyasi kariyeri pek istediği gibi gitmeyen oyuncu, son olarak tarım işine girdi. Kendini İzmir Eski Foça’daki çiftliğine adayan Filiz Taçbaş tüm vaktini burada geçiriyor. Dut yetiştiren ünlü isim sosyal medyada kareler paylaşmayı da ihmal etmiyor.