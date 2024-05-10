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Hailey Bieber hamile! Justin Bieber baba oluyor… Gözyaşlarının sebebi ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hailey Bieber hamile! Justin Bieber baba oluyor… Gözyaşlarının sebebi ortaya çıktı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla müjdeli haberi verdi. 6 yıl önce evlenen çift, anne baba olacaklarını yayınladıkları fotoğraflarla duyurdu.

Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, bebek beklediklerini duyurdu. İkilinin hayranları bu habere çok sevindi.

Hailey Bieber hamile! Justin Bieber baba oluyor… Gözyaşlarının sebebi ortaya çıktı - 1. Resim

AĞLARKEN FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yayınladığı fotoğraflarla gündeme oturmuştu. Ağlarken bir fotoğrafına kişisel hesabından yer veren Bieber’ın eşinden ayrılacağı iddia edilirken, gerçek kısa bir sonra ortaya çıktı ve sevenlerinin de yüreklerine su serpti.

Hailey Bieber hamile! Justin Bieber baba oluyor… Gözyaşlarının sebebi ortaya çıktı - 2. Resim

MÜJDELİ HABERİ DUYURDULAR

İkili, eş zamanlı olarak fotoğraf ve video paylaşarak hayranlarına müjdeli haberi duyurdu. Hailey Bieber hamile olduğunu belli eden tül bir elbiseyle eşinin objektifine poz verdi.

Hailey Bieber hamile! Justin Bieber baba oluyor… Gözyaşlarının sebebi ortaya çıktı - 3. Resim

Dikkat çeken kareler pek çok beğeni ve yorum aldı. Çift için “Çok sevindirici bir haber” , “Sonunda” , “Tebrikler” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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