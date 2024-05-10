Cem Yılmaz ‘Seyirciye kızıp sahneyi terk etti’ iddiasına kızdı: Dün mü başladık bu işe!

Komedyen Cem Yılmaz’ın son gösterisinde tatsız anlar yaşandığı, seyircilerin taşkınlık çıkarınca Yılmaz’ın sahneyi terk ettiği öne sürüldü. Son sahnesinde olay çıktığı yönündeki haberler sonrası ünlü isimden açıklama gecikmedi. Sosyal medyadan sessizliğini bozan Yılmaz, “2000 kişinin konforu için, seyircim, sahneye uzak bir bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi, ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim” dedi.

Son dönemde hem özel hayatıyla ve hem gösterileriyle adından sıkça söz ettiren Cem Yılmaz’ın seyircisine kızıp sahneyi terk ettiği ileri sürüldü. Yılmaz, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

‘SALONU TERK ETTİ’ İDDİASI YAYILDI

Uzun bir aradan sonra CMXXIV ile sahnelere dönüş yapan Cem Yılmaz, konuşulmaya devam ediyor. Ünlü komedyen son olarak gösterisindeki bir olaya adından söz ettirdi. Yılmaz’ın son gösterisini izlemeye gelen bir seyircinin taşkınlık çıkardığı ve komedyenin buna sinirlenerek sahneden indiği öne sürüldü.

CEM YILMAZ: DÜN MÜ BAŞLADIK BU İŞE

Konunun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Cem Yılmaz’dan açıklama geldi. Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten isim, su sözlerle sitem etti:

“Bugün hiç takip edemedim, gecen hafta olan bir hadise haber yapılmış. Yazılan doğru değil. 2000 kişinin konforu için, seyircim, sahneye uzak bir bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi, ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim. Çocuk gibi haberler yapmışsınız... Seyirci şöyle dedi, o da sahneden indi ne yahu? Dün mü başladık bu işe? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor ikrah geldi ha! Allah’tan oyunlar bitiyor biraz kafa dinlersiniz hazirandan sonra.

İŞİN ASLI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan gösteriyi izlemeye gelen bir seyirci, olayın aslını şu sözlerle aktardı:

“Aslında olay öyle olmadı, ben o gösterideydim. Salondan kadına tepki yükseldi rahatsız olduklarına dair. Cem Yılmaz ‘ne oluyor’ dedi. Olaya bir tık müdahil olmaya çalıştı ama kadın gülmeye başladı, daha çok salon ayaklandı. Cem de ‘Böyle olmuyor, ben buradayken sanırım bu olay çözülmeyecek ama çözülür illaki ben bir içeri gideyim. Sorun çözülsün geleceğim’ dedi. Hiç sinirlenmedi. Aksine salondaki gergin durumu sakinleştirmek adına içeri gitti.”