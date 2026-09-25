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Dünya

Yunan gemisinde korku dolu anlar! Alevler hızla yayıldı, tahliye emri verildi

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Yunanistan'ın gözde turizm merkezi Mikonos açıklarında seyreden Blue Carrier 2 adlı Ro-Ro gemisinde büyük yangın çıktı. Yaklaşık 200 araç taşıyan gemide alevlerin garaj bölümünden diğer noktalara sıçraması üzerine 29 kişi tahliye edildi. Bölgede geniş çaplı söndürme operasyonu başlatılırken, deniz kirliliği riskine karşı ekipler de alarma geçirildi.

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Ege Denizi'nde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Pire'den hareket ederek Samos'a doğru seyreden Yunanistan bayraklı Blue Carrier 2'den yükselen alevler üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yangının geminin 4 numaralı garajında bulunan bir kamyondan başladığı düşünülüyor.

ALEVLER GEMİNİN DİĞER BÖLÜMLERİNE SIÇRADI

Yunan basınında yer alan bilgilere göre yangın, cuma günü saat 08.57 sıralarında Mikonos'un yaklaşık 4,5 deniz mili kuzeyinde seyreden Blue Carrier 2'de çıktı.

Alevler geminin 4 numaralı garajında bulunan bir kamyondan başladı. Kısa sürede yayılan yangına geminin kendi imkanlarıyla müdahale edildi ancak alevler diğer bölümlere de sıçradı.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığı Sözcüsü Theofanis Balatsoukas, yangının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı.

166 KAMYON VE 29 OTOMOBİL TAŞIYORDU

Gemide 166 kamyon ve 29 binek otomobil bulunuyordu. Yangının büyümesi üzerine tahliye prosedürü devreye sokuldu.

28 mürettebat ile bir kamyon şoförü olmak üzere gemideki 29 kişi güvenli şekilde tahliye edilerek Tinos Adası'na götürüldü. Olayda yaralanan olmadığı ve tahliye edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi aktarıldı.

"ÇABUK, BOTLARI HAZIRLAYIN"

Yangın sırasında gemide yaşananlar kameralara da yansıdı. Yunan basınının yayımladığı görüntülerde mürettebatın alevlere müdahale etmeye çalıştığı, telsizden ise tahliye için “Çabuk, botları hazırlayın” talimatının verildiği duyuldu.

Garaj bölümlerinden patlama seslerinin de geldiği belirtilirken, yangının hızla yayılması üzerine çevredeki gemilerden yardım istendi.

HAVADAN VE DENİZDEN MÜDAHALE

Bölgeye Sahil Güvenlik ve İtfaiye Teşkilatına bağlı çok sayıda unsur sevk edildi. İtfaiye botları ve römorkörler denizden müdahaleye katılırken, yangının havadan izlenmesi için helikopter ve gözetleme araçları da görevlendirildi.

Operasyonun bir diğer ayağını ise deniz kirliliğinin önlenmesi oluşturdu. Çevredeki limanların kirlilikle mücadele ekipmanları hazır hale getirilirken, bölgeye özel müdahale gemileri sevk edildi.

PİRE'DEN SAMOS'A GİDİYORDU

1997 yapımı, yaklaşık 162,5 metre uzunluğundaki Yunanistan bayraklı Blue Carrier 2, perşembe akşamı Pire'den hareket etti. Sabah saatlerinde Siros'a uğrayan gemi, yangın çıktığı sırada Samos'un Vathy Limanı'na doğru seyrediyordu.
Geminin işletmecisi Attica Ferries, yangının ardından güvenlik prosedürlerinin derhal devreye sokulduğunu ve tahliyenin organize şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Yangının kesin çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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