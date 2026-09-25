Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Genç hemşire için yürek yakan tören! Cenazeye tekerlekli sandalyeyle geldi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Samsun’un Terme ilçesinde organ nakli için yola çıkan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki UMKE görevlisi ve yoğun bakım hemşiresi Mehmet Can Gür, düzenlenen törenle uğurlandı. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Akif Çıplak, törene tekerlekli sandalye ile katılarak genç hemşirenin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Kaydet
|

Kaza, dün Samsun-Ordu kara yolunun 75. kilometresi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun’dan Samsun’a nakledilmek üzere organ taşıyan Samsun UMKE’ye ait pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak yoldan çıktı.

GENÇ HEMŞİREDEN ACI HABER

Kazada araç sürücüsü Mehmet Akif Çıplak (40) ile Çarşamba Devlet Hastanesi yoğun bakım hemşiresi ve UMKE görevlisi Mehmet Can Gür yaralandı. Yaralılar, Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Can Gür, ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı. Gür, daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Mehmet Can Gür, Samsun’daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Genç hemşire için yürek yakan tören! Cenazeye tekerlekli sandalyeyle geldi
Başlık ResmiGenç hemşire için yürek yakan tören! Cenazeye tekerlekli sandalyeyle geldi
BAKMADAN GEÇME
Arnavutköy
GÜNDEM VİDEOLARI

Arnavutköy'de yürekleri ağza getiren çarpışma! Servis aracıyla kaza yapıp kaldırıma böyle uçtu

CENAZE TÖRENİNE TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KATILDI

Gür için Samsun 112 Başhekimliği binası önünde tören düzenlendi. Mesai arkadaşları, Gür’ün tabutunun üzerine Türk bayrağı ve görev sırasında giydiği UMKE montunu serdi.

Genç hemşire için yürek yakan tören! Cenazeye tekerlekli sandalyeyle geldi
Başlık ResmiGenç hemşire için yürek yakan tören! Cenazeye tekerlekli sandalyeyle geldi

Törene kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet Akif Çıplak da tekerlekli sandalye ile katıldı. Gözyaşlarına hakim olamayarak hıçkırıklarla ağlayan Çıplak’ın yanı sıra sağlık çalışanları ve Gür’ün ailesi de gözyaşı döktü.

Genç hemşire için yürek yakan tören! Cenazeye tekerlekli sandalyeyle geldi
Başlık ResmiGenç hemşire için yürek yakan tören! Cenazeye tekerlekli sandalyeyle geldi

DUALARLA UĞURLANDI

Törene, Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Kemal Serhan Sandıkçı, Destek Hizmetleri Başkanı Arslan Kayhan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, 112’den sorumlu Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Koray Kürekçi, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cem Soykut, Gazi Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Sinan Gülten, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Emre Özgen, Samsun İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Yavuz Kılıç, Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, 112 ve UMKE personeli ile Gür ailesi katıldı.

Genç hemşire için yürek yakan tören! Cenazeye tekerlekli sandalyeyle geldi
Başlık ResmiGenç hemşire için yürek yakan tören! Cenazeye tekerlekli sandalyeyle geldi

Mehmet Can Gür’ün cenazesi, yapılan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya’ya gönderildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"BİRİKİMLER SAHİPSİZ DEĞİL"
Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması
PANELCİLER YAKALANDI!
PANELCİLER YAKALANDI!
101 milyon vatandaşın bilgilerini satmışlardı
"ASKERİ DESTEK" MESAJI
Mekke Anlaşması'nın merak edilen maddesini açıkladı
YERLİ ADRIANA LIMA GÖZALTINDA
YERLİ ADRIANA LIMA GÖZALTINDA
Survivor'dan fon soruşturmasına...
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
Kapalı dönemde işlem yapan 12 kişi belli oldu
'GÖRÜŞECEĞİZ'
'GÖRÜŞECEĞİZ'
Özbek'ten Buruk'un geleceği için çarpıcı sözler
FON ÜCRETİ YALANI ÇÖKTÜ
FON ÜCRETİ YALANI ÇÖKTÜ
DMM halktan para toplanacağı iddialarını yalanladı
KONUTTA SON ORANLAR!
KONUTTA SON ORANLAR!
1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
'ASIL SORUN BU'
'ASIL SORUN BU'
Aslanın kayıp yıldızı için ülkesinden çarpıcı yorum
DÜNYA PEŞİNE DÜŞTÜ
DÜNYA PEŞİNE DÜŞTÜ
Trump'ın sağ kolu Türk milyarderle evleniyor!
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
1,5 saatlik yol 10 dakikaya düşecekti, İBB iptal etti
SEFERBERLİK EMRİ GELDİ
SEFERBERLİK EMRİ GELDİ
Yunanistan diken üstünde!
TOKİ ARAZİSİYLE BÜYÜK TUZAK
TOKİ ARAZİSİYLE BÜYÜK TUZAK
Sahte belgeyle milyonlar toplayan kooperatife inceleme
TRABZON'DA SALAH BEREKETİ
TRABZON'DA SALAH BEREKETİ
Forma satışında rekor geldi
KATILIMEVİM VE BİREVİM....
KATILIMEVİM VE BİREVİM....
Finansal Kurumlar Birliği devir sürecini değerlendirdi
ATİNA CEVAP VERDİ!
ATİNA CEVAP VERDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Düşman değiliz" dedi
AYRILIĞI KAFAYA KOYDU
AYRILIĞI KAFAYA KOYDU
Fenerbahçeli yıldızın transfer planı ortaya çıktı
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
Katılımevim ve Birevim'in devrinde kritik gelişme
"HER DOSYADA BİR İNSAN VAR"
Bakan Gürlek uzayan davalar için talimat verdi
DENİZE SÜRÜKLENDİLER!
DENİZE SÜRÜKLENDİLER!
Kazakistan'daki askeri tatbikatın bilançosu ağırlaşıyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Denetimden kaçmak için kılık değiştirdi! Uyanık dilenci zabıtanın dikkatinden kaçamadı
Denetimden kaçmak için kılık değiştirdi! Uyanık dilenci zabıtanın dikkatinden kaçamadı
Kaydet
Tonlarca kaçak midye, raporu olmayan küçükbaş hayvanlar... Denetimde ceza yağdı
Kaçak 2,2 ton midye ve 156 küçükbaş ele geçirildi
Kaydet
Kırıkkale'de şap karantinası! Hayvan pazarı kapatıldı
Kırıkkale'de şap karantinası! Hayvan pazarı kapatıldı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.