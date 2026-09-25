Samsun’un Terme ilçesinde organ nakli için yola çıkan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki UMKE görevlisi ve yoğun bakım hemşiresi Mehmet Can Gür, düzenlenen törenle uğurlandı. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Akif Çıplak, törene tekerlekli sandalye ile katılarak genç hemşirenin ardından gözyaşlarına boğuldu.

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Kaza, dün Samsun-Ordu kara yolunun 75. kilometresi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun’dan Samsun’a nakledilmek üzere organ taşıyan Samsun UMKE’ye ait pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak yoldan çıktı.

GENÇ HEMŞİREDEN ACI HABER

Kazada araç sürücüsü Mehmet Akif Çıplak (40) ile Çarşamba Devlet Hastanesi yoğun bakım hemşiresi ve UMKE görevlisi Mehmet Can Gür yaralandı. Yaralılar, Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Can Gür, ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı. Gür, daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Mehmet Can Gür, Samsun’daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Genç hemşire için yürek yakan tören! Cenazeye tekerlekli sandalyeyle geldi

CENAZE TÖRENİNE TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KATILDI

Gür için Samsun 112 Başhekimliği binası önünde tören düzenlendi. Mesai arkadaşları, Gür’ün tabutunun üzerine Türk bayrağı ve görev sırasında giydiği UMKE montunu serdi.

Genç hemşire için yürek yakan tören! Cenazeye tekerlekli sandalyeyle geldi

Törene kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet Akif Çıplak da tekerlekli sandalye ile katıldı. Gözyaşlarına hakim olamayarak hıçkırıklarla ağlayan Çıplak’ın yanı sıra sağlık çalışanları ve Gür’ün ailesi de gözyaşı döktü.

Genç hemşire için yürek yakan tören! Cenazeye tekerlekli sandalyeyle geldi

DUALARLA UĞURLANDI

Törene, Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Kemal Serhan Sandıkçı, Destek Hizmetleri Başkanı Arslan Kayhan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, 112’den sorumlu Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Koray Kürekçi, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cem Soykut, Gazi Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Sinan Gülten, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Emre Özgen, Samsun İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Yavuz Kılıç, Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, 112 ve UMKE personeli ile Gür ailesi katıldı.

Genç hemşire için yürek yakan tören! Cenazeye tekerlekli sandalyeyle geldi

Mehmet Can Gür’ün cenazesi, yapılan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya’ya gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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