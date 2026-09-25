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Spor

Mark van Bommel'den Romelu Lukaku açıklaması: Geri dönecek, endişeli değilim

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Mark van Bommel'den Romelu Lukaku açıklaması: Geri dönecek, endişeli değilim
Başlık ResmiMark van Bommelden Lukaku açıklaması: Geri dönecek, endişeli değilim

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup ilk maçında İtalya'da konuk olacak Belçika'da teknik direktör Mark van Bommel, Fenerbahçe forması giyen golcü oyuncu Romelu Lukaku hakkında konuştu.

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UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor. Belçika ile İtalya, bugün saat 21.45'te kozlarını paylaşacak.

Belçika Milli Takımı'nda Fenerbahçe'nin golcüsü Romelu Lukaku da yer alıyor. Teknik direktör Mark van Bommel, 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili açıklama yaptı.

Romelu Lukaku, Fenerbahçe'de 8 maçta 191 dakika süre aldı.
Başlık ResmiRomelu Lukaku, Fenerbahçe'de 8 maçta 191 dakika süre aldı.

"LUKAKU'NUN ZAMANI İHTİYACI VAR"

TRT Spor'da yer alan habere göre; Hollandalı teknik adam, "Lukaku burada birçok gol attı ancak bu, onu otomatik olarak ilk 11'de oynatmamız için bir neden değil. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Fenerbahçe'de birkaç maçta kısa süreler aldı. Geri dönecek ve ben endişeli değilim, oynama fırsatı bulacak" dedi.

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Lukaku: "Gördüğüm en iyi atmosferdi"
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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