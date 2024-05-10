Kim Milyoner Olmak İster’de skandal dolandırıcılık hikayesi! Hilesini öğrenen ‘yok artık’ diyor

İngiltere’deki Kim Milyoner Olmak İster programına 2001 yılında katılan Binbaşı Charles Ingram, dolandırıcılık yöntemiyle hayrete düşürdü. 1 milyon siterlinlik büyük ödülü alan Ingram’ın eşinin öksürüklerine göre yarışmayı kazandığı ortaya çıktı. Skandal patlak verince polis devreye girdi. Kasetler tek tek incelendi ve yapım şirketi dava açtı.

İngilter’de 2001 yılında Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya katılan Binbaşı Charles Ingram eşiyle birlikte skandala imza attı. O dönem büyük ikramiye olan 1 milyon sterlini kazanan karı kocanın yarışmada öksürük hilesi yaptığı anlaşıldı.

CEVAPLARI EŞİNİN ÖKSÜRÜĞİNE GÖRE VERMİŞ

23 yıl önce yaşanan olayda Charles Ingram, ülke gündemine oturmuştu. 1 milyon sterlini kazanan Ingram’ın yarışmada eşinin öksürüğüne göre cevapları bildiği ve büyük ödülü aldığı anlaşılmıştı. Yaşanan skandalın ardından hapis cezası alan adam ordudan atıldı.

BÜYÜK ÖDÜLÜ ALDI

Daha önce 3 kere Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Charles Ingram, 2001 yılında tekrar programa katıldı. İlk 15 soruda yaşadığı zorluk ekranlara yansıdı. 3 joker hakkını da kullandı ancak şaşırtıcı şekilde daha sonra tüm soruları doğru cevapladı ve büyük ödülü almaya hak kazandı.

SUNUCUNUN ŞÜPHELENMESİYLE KAYITLAR İNCELENDİ

Sunucunun da şüphelenmesi üzerine programın kayıtları incelendi ve adamın eşinin öksürüğüne göre soruları cevapladığı ve bu hileyle ödülü aldığı ortaya çıktı. Kayıtlara bakan yapım ekibi, sıra dışı bir öksürük modeli keşfetti. Bir diğer yarışmacı Whittock’un da doğru cevabı belirtmek için yüksek sesle öksürdüğü ve Charles yanlış cevap vereceği sırada burnunu yüksek sesle çektiği anlaşıldı. Bu şekilde stüdyoda tam 192 öksürük kaydedildi. Böylece Charles’ın öksürük hilesi ortaya çıktı.

HAPİS CEZASI ALDILAR

Yaşanan sahtekarlığın ardından yapım şirketi dava açtı. Whittock ve Ingram'ın eşi Diana'ya, dolandırıcılıktaki rolleri nedeniyle 18 ay ertelenmiş hapis cezası verildi. Ancak cezaların ertelenmesi nedeniyle hapis yatmadılar.

"Öksüren binbaşı" olarak anılan Charles Ingram, ordudan atıldı ve iş aramasına rağmen bulamadı. Eski binbaşı şimdilerde karısı ile birlikte bir çiftliğin ek binasında kalıyor ve yaşamlarını burada sürdürüyor.