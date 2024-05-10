Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kim Milyoner Olmak İster’de skandal dolandırıcılık hikayesi! Hilesini öğrenen ‘yok artık’ diyor

Kim Milyoner Olmak İster’de skandal dolandırıcılık hikayesi! Hilesini öğrenen ‘yok artık’ diyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’deki Kim Milyoner Olmak İster programına 2001 yılında katılan Binbaşı Charles Ingram, dolandırıcılık yöntemiyle hayrete düşürdü. 1 milyon siterlinlik büyük ödülü alan Ingram’ın eşinin öksürüklerine göre yarışmayı kazandığı ortaya çıktı. Skandal patlak verince polis devreye girdi. Kasetler tek tek incelendi ve yapım şirketi dava açtı.

İngilter’de 2001 yılında Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya katılan Binbaşı Charles Ingram eşiyle birlikte skandala imza attı. O dönem büyük ikramiye olan 1 milyon sterlini kazanan karı kocanın yarışmada öksürük hilesi yaptığı anlaşıldı. 

CEVAPLARI EŞİNİN ÖKSÜRÜĞİNE GÖRE VERMİŞ

23 yıl önce yaşanan olayda Charles Ingram, ülke gündemine oturmuştu. 1 milyon sterlini kazanan Ingram’ın yarışmada eşinin öksürüğüne göre cevapları bildiği ve büyük ödülü aldığı anlaşılmıştı. Yaşanan skandalın ardından hapis cezası alan adam ordudan atıldı. 

Kim Milyoner Olmak İster’de skandal dolandırıcılık hikayesi! Hilesini öğrenen ‘yok artık’ diyor - 1. Resim

BÜYÜK ÖDÜLÜ ALDI

Daha önce 3 kere Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Charles Ingram, 2001 yılında tekrar programa katıldı. İlk 15 soruda yaşadığı zorluk ekranlara yansıdı. 3 joker hakkını da kullandı ancak şaşırtıcı şekilde daha sonra tüm soruları doğru cevapladı ve büyük ödülü almaya hak kazandı. 

Kim Milyoner Olmak İster’de skandal dolandırıcılık hikayesi! Hilesini öğrenen ‘yok artık’ diyor - 2. Resim

SUNUCUNUN ŞÜPHELENMESİYLE KAYITLAR İNCELENDİ

Sunucunun da şüphelenmesi üzerine programın kayıtları incelendi ve adamın eşinin öksürüğüne göre soruları cevapladığı ve bu hileyle ödülü aldığı ortaya çıktı. Kayıtlara bakan yapım ekibi, sıra dışı bir öksürük modeli keşfetti. Bir diğer yarışmacı Whittock’un da doğru cevabı belirtmek için yüksek sesle öksürdüğü ve Charles yanlış cevap vereceği sırada burnunu yüksek sesle çektiği anlaşıldı. Bu şekilde stüdyoda tam 192 öksürük kaydedildi. Böylece Charles’ın öksürük hilesi ortaya çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de skandal dolandırıcılık hikayesi! Hilesini öğrenen ‘yok artık’ diyor - 3. Resim

HAPİS CEZASI ALDILAR

Yaşanan sahtekarlığın ardından yapım şirketi dava açtı. Whittock ve Ingram'ın eşi Diana'ya, dolandırıcılıktaki rolleri nedeniyle 18 ay ertelenmiş hapis cezası verildi. Ancak cezaların ertelenmesi nedeniyle hapis yatmadılar. 

Kim Milyoner Olmak İster’de skandal dolandırıcılık hikayesi! Hilesini öğrenen ‘yok artık’ diyor - 4. Resim

"Öksüren binbaşı" olarak anılan Charles Ingram, ordudan atıldı ve iş aramasına rağmen bulamadı. Eski binbaşı şimdilerde karısı ile birlikte bir çiftliğin ek binasında kalıyor ve yaşamlarını burada sürdürüyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Üç kadın 16 kişiyi Bitcoin üzerinden dolandırdı: 4 yıldır yargılayacak mahkeme bulunmuyorArda Güler'den sürpriz ziyaret! Futbolculara verdiği hediye 'helal olsun' dedirtti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arka Sokaklar’ın yıldızı Filiz Taçbaş siyasete atılmıştı: Kariyeri istediği gibi gitmedi, kendine yeni rota çizdi - MagazinArka Sokaklar’ın yıldızı siyaseti bıraktı! İşte yeni işi...Cem Yılmaz ‘Seyirciye kızıp sahneyi terk etti’ iddiasına kızdı: Dün mü başladık bu işe! - Magazin‘Seyirciye kızıp sahneyi terk etti’ iddiasına ateş püskürdüHailey Bieber hamile! Justin Bieber baba oluyor… Gözyaşlarının sebebi ortaya çıktı - MagazinBebek göründü! Ünlü çift anne baba oluyorEurovision’da Sertab Erener rüzgarı! 21 yıl sonra yeniden sahne aldı, performansıyla damga vurdu - MagazinEurovision’da Sertab rüzgarı! Performansıyla damga vurduSon gösterisinde ortalık karıştı! Cem Yılmaz seyirciye kızıp sahneyi terk etti - MagazinCem Yılmaz seyirciye kızıp sahneyi terk ettiDünyanın en büyük dudaklı kadını yeni hedefi için hareketi geçti! İsteğiyle doktoruna bile ‘pes’ dedirtti - Magazin32 defa bıçak altına yattı! Yeni hedefi doktorunu şaşırttı
Sonraki Haber Yükleniyor...