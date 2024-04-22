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Kim Milyoner Olmak İster'de erken veda… Elendiği soru şaşırttı! ‘Keşke joker kullansaydım’

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Kim Milyoner Olmak İster’e katılan 60 yaşındaki Ayla Can “Halis muhlis ne demektir?” sorusuna yanlış cevap verdi. İkinci soruda yarışmaya veda eden isim “Keşke joker kullansaydım” sözleriyle pişmanlığını dile getirdi. Heyecanına yenik düşen yarışmacıyı sunucu Kenan İmirzalıoğlu, “Burada medeni cesaret gösterip oturmak çok önemli” sözleriyle teselli etti.

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam 1081. bölümüyle ekranlara geldi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunu olan Ayla Can, ikinci soruya yanlış cevap vererek yarışmaya erken veda etti.

İKİNCİ SORUDA ELENDİ

Bursa’da yaşayan ve bankadan emekli olan Ayla Can’a ikinci olarak “Halis muhlis ne demektir?” sorusu yöneltildi. Şıklarda ise A: Tam anlamıyla, B: Belki, C: Aşağı Yukarı D: Bir İhtimal cevapları yer aldı. Heyecanına yenik düşen yarışmacı ani bir kararla C şıkkını seçti. Ancak doğru cevap A şıkkı olacaktı. Soruyu doğru bilemeyen Ayla Hanım’ın yüzündeki şaşkınlık kameralara yansıdı.

Kim Milyoner Olmak İster'de erken veda… Elendiği soru şaşırttı! ‘Keşke joker kullansaydım’ - 1. Resim JOKER KULLANMADIĞI İÇİN PİŞMAN OLDU

Programa veda ederken “Böyle hayal etmemiştim ama yapacak bir şey yok. Tüh keşke joker kullansaydım” sözleriyle pişmanlığını dile getirdi. Kenan İmirzalıoğlu ise “Kimse burada kusur aramasın. Önce burada bu medeni cesareti gösterip oturmak çok önemli. O yüzden sizi tebrik ediyorum” diyerek yarışmacıyı teselli etmeye çalıştı.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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