Suphiye Orancı’nın en büyük kızı ilk kez konuştu! ‘Babamın kim olduğunu bilmek istemiyorum’

Duygu Nebioğlu'nun "Ablamın da babası çok ünlü" dediği kişi Uğur Dündar mı? Açıklama geldi

Duygu Nebioğlu'nun "Ablamın da babası çok ünlü" dediği kişi Uğur Dündar mı? Açıklama geldi

Metin Akpınar’ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı’yı bulmak için Müge Anlı’nın yayınına katıldı ve yaptığı açıklamalarla ağızları açık bıraktı. Yıllar önce kızlarını terk edip Almanya’ya yerleşen Orancı’ya ulaşılırken, büyük abla Furaye ilk kez konuştu ve “Babamı öğrenmek istemiyorum” dedi.

İbrahim Tatlıses’in filmlerinde figüranlık yaptığı öğrenilen Suphiye Orancı’nın kızı Duygu Nebioğlu, annesine ulaşmak için Müge Anlı’nın ‘Tatlı Sert’ programına konuk oldu. Program sosyal medyada gündem olurken, Orancı’nın bugüne kadar konuşmayan en büyük kızı suskunluğunu bozdu.

Metin Akpınar’ın DNA testiyle babası olduğunu resmiyete kavuşturan Duygu Nebioğlu, verdiği bir röportajda, “Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya’daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından” açıklamasıyla şaşırtmıştı.

Suphiye Orancı'nın İbrahim Tatlıses’in başrolünde olduğu “Yalan” (1982), “Yorgun” (1983) filmlerinde figüran olarak rol aldığı ortaya çıktı.

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Metin Akpınar, Duygu ve ikizi sevginin kızları olduğunu kabul etmişti. Dilara’nın babasının ise Uğur Dündar olduğu ileri sürülmüş ancak ünlü gazeteci iddiaları reddetmiş ve davanın devam ettiği bildirilmişti. 4 kardeşin en büyüğü abla Furaye 10 Haber’den Müge Dağıstanlı’ya konuştu.

Furaye - Dilara G. - Sevgi Nebioğlu - Duygu Nebioğlu

“HER ŞEY BENİM İÇİN DAHA ZOR”

“Ben diğer kardeşlerim gibi şanslı değildim” diyen Furaye, şunları söyledi:

“Onlar iyi ailelere evlatlık verildi. Ben 15 yaşıma kadar yurtlarda kaldım, evlatlık verilemedim. Her şey benim için daha zor, ağır ve travmatik geçti. Neler yaşadığımı anlatmak istemiyorum. O travmalarla yeniden yüzleşmeye gücüm yok.”

“SEVDİĞİM BİR MESLEĞİM VAR, SAĞLIKÇIYIM”

“Yaşadığım onca zor yılların ardından hayata tutundum, ayaklarımın üzerinde durdum. İyileşmek için çok çabaladım. Ve başardım. İnsanlara faydamın olduğu, çok sevdiğim bir mesleğim var. Sağlıkçıyım. Ülkeme faydalı bir vatandaşım. Bir kedim, huzurlu-mutlu, mütevazı bir hayatım var. Bunun, ne yazık ki gündeme gelen bu konularla bozulmasını istemiyorum. Çok üzülüyorum.”

“BABAMIN KİM OLDUĞUNU BİLMEK İSTEMİYORUM”

“Kardeşlerim Dilara, Sevgi ve Duygu’nun kalbi çok kırık. Onların bu mücadelesine hak veriyorum. Ama ben yaralarımı deşmek, bazı şeyleri araştırmak, öğrenmek ve bilmek istemiyorum. Buna hazır değilim. Belki de artık hiç gerek yok. Babamın kim olduğunu, nerede olduğunu bilmek istemiyorum.”