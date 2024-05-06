Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elenen yarışmacı herkesi şaşırttı

ATV’nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’e Gaziantep’te yaşayan 55 yaşındaki Yakup Şahin katıldı. Heyecan dolu anların yaşandığı programda Şahin, söylediği türküler ve manilerle beğeni topladı. Ancak ilk soruda elenerek herkesi şaşkınlığa uğrattı.

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam 1083. bölümüyle ekranlara geldi. Ortaokul mezunu olan ve su tesisatçılığı yapan Yakup Şahin, ilk soruda elenerek yarışmaya erken veda etti.

HEYECANINA YENİK DÜŞTÜ

Gaziantep’te yaşayan 55 yaşındaki Yakup Şahin’e ilk soruda “Hangisi genellikle altın, gümüş gibi elementlerden yapılan ve bileğe süs için takılan halkaya verilen addır?” sorusu yöneltildi. Cevaplarda ise A:Bilezik B:Küpe C:Gerdanlık D:Kolye şıkları yer aldı.

KENAN İMİRZALIOĞLU TESELLİ ETTİ

Heyecana kapılarak D: Kolye cevabını veren Şahin, A: Bilezik doğru cevabını görünce şaşkınlık yaşadı. Ödül alamayarak erkenden veda eden isim büyük hayal kırıklığı yaşadı, sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise onu sözleriyle teselli etmeye çalıştı.

VEDA KONUŞMASINDA ANLAMLI MESAJ…

İsrafa dikkat çeken Yakup Şahin, veda konuşmasında anlamlı bir mesaj verdi:

“Benim isteğim sizleri görmek ve mesaj vermekti. Şunu demek isterim ki ekmek kırığına çok önem versinler, ben sokaklarda çok ekmek kırığı görüyorum. Çok israf ediliyor. Su da israf edilmesin. Bu isteğim yerine gelirse çok mutlu olurum.”