Eşinden şiddet gördüğünü açıklamıştı: Yeşim Erçetin’in kocası hayatını kaybetti

Ezel dizisi oyuncuları yıllar sonra bir arada! Gözler iki ismi aradı

Ezel dizisi oyuncuları yıllar sonra bir arada! Gözler iki ismi aradı

Eski manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin, 2 yıl önce Fevzi Kardeseci ile evlenmiş ve Amerika’ya yerleşmişti. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında ise kocasından şiddet gördüğünü açıklamıştı. Ünlü isim son olarak eşinin vefat ettiğini duyurdu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

2000 – 2003 yılları arasında Ozan Orhon ile evli kalan Yeşim Erçetin, 2022 yılında iş adamı Fevzi Kardeseci ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz günlerde yüzünün fotoğraflarını paylaşarak eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Erçetin, kocası Kardeseci’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

“ACIMIZ ÇOK BÜYÜK”

Eşinin ölüm haberini duyuran Yeşim Erçetin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yeminimizi tuttuk iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam gidişin çok ani oldu, ışıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük...”

Bazı takipçileri sosyal medyada yaptığı yorumlarda "Hani dayak yiyordunuz bu mesaja anlam veremedik" diyerek şaşırttı.

CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Erçetin'in eşi Fevzi Kardeseci’nin duşta ayağı kaydığı ve başının mermer zemine çarptığı öne sürüldü. 2. Sayfa'nın haberine göre ünlü isim, eşinin cansız bedenini buldu.

ŞİDDET İTİRAFINDA BULUNMUŞTU

Amerika’ya yerleştikten sonra burada doğum koçluğu yapan Erçetin, geçtiğimiz günlerde yüzünün halini paylaşarak eşinden şiddet gördüğünü söylemişti. Erçetin, daha sonra katıldığı programda boşanma davası açacağını belirterek, şunları söylemişti:

“Kumar alışkanlığı vardı. Bir şeyler yolunda gitmediği zaman karşısında suçlu arıyor, öfkeli oluyor. Arabada tartışma yaşadık. ‘Bana uğursuz geldin’ diyerek şiddet uyguladı. Kumarda kaybetmesinden beni sorumlu tuttu. Sürekli para kaybediyordu. Önce sözlü şiddette bulundu, sonra kafamı itti, cama çarptım. Çok fazla bunu ajitasyona bağlamak istemiyorum. Paylaşmamın sebebi insanlar görsünler. Hukuksal olarak işlemleri başlatması için avukatımla iletişime geçtim, artık bu ilişki son bulacak.”