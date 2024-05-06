Cezaevinde intihar girişiminde bulunan Dilan Polat için tahliye talebi! Avukatı harekete geçti

Dilan Polat hapiste intihara kalkıştı! Kayınvalidesi ve avukatından açıklama var

Dilan Polat hapiste intihara kalkıştı! Kayınvalidesi ve avukatından açıklama var

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi nedenlerle tutuklanan Dilan Polat’ın cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu ve kendine zarar verdiği iddia edilmişti. Polat’ın avukatı, 6 aydır cezaevinde bulunan fenomenin tahliyesi için başvuruda bulundu.

Fenomen Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan davada Dilan ve Engin Polat hakim karşısına çıkmıştı. Dilan Polat’ın kızını gördüğü duruşma sonrası sinir krizi geçirdiği ve kendine zarar verdiği kaydedildi. İddialara göre avukatı Hüseyin Kaya, Polat’ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye talebi için harekete geçti.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Dilan Polat ile ilgili yaşanan gelişme gündeme bomba gibi düştü. Geçen hafta görülen davada 5 Kasım’dan bu yana cezaevinde bulunan Polat çiftinin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dilan Polat, kızını gördüğü duruşma sonrası sinir krizi geçirdi. Polat’ın kendisine zarar verdiği, vücudunda kesikler olduğu ve intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

KAYINVALİDESİ: PSİKOLOJİSİ HİÇ İYİ DEĞİL

Kayınvalidesi Şükran Polat, iddialara yönelik yaptığı açıklama çıkan haberleri doğruladı. Polat açıklamasında “Evet maalesef, doğru haberler… Gelinim artık yapılanları kaldıramıyor, iftiraları kaldıramıyor. Biz zaten her görüşe gittiğimizde söylüyordu dayanamıyorum artık diye, mahkeme sonrası kendine zarar verdi çünkü biliyor ki suçu yok. Psikolojisi hiç iyi değil, gün geçtikçe gözümüzün önünde bitiyor, korkuyoruz artık” ifadelerini kullanmıştı.

Avukatı Hüseyin Kaya ise Dilan Polat'ın psikolojik durumunun kötü olduğunu ve hastaneye sevk edilme olasılığının bulunduğunu belirtmişti.

AVUKATI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Son olarak Dilan Polat’ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle avukatı Hüseyin Kaya’nın cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduğu iddia edildi. Sabah’ın haberine göre; Kaya, soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa dilekçe verdi.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Soruşturmayı dikkatlice yürüten savcılığın ayrıca Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istediği öğrenildi.