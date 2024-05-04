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Ezel dizisi oyuncuları yıllar sonra bir arada! Gözler iki ismi aradı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ezel dizisi oyuncuları yıllar sonra bir arada! Gözler iki ismi aradı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk televizyon tarihine damga vuran ve efsane isimlerin yer aldığı Ezel dizisi oyuncuları uzun süre sonra yönetmen Cam Karcı’nın doğum gününde bir araya geldi. Toplu fotoğraf çektiren ekipte Kenan İmirzalıoğlu, Sedef Avcı, Barış Falay, Rıza Kocaoğlu’nun yer aldığı kareye beğeni yağdı. Cansu Dere ve Yiğit Özşener’in yokluğu dikkat çekti.

Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener gibi isimlerin başrolünü paylaştığı ve 2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel dizisinin oyuncuları seneler sonra buluştu.

Ezel dizisi oyuncuları yıllar sonra bir arada! Gözler iki ismi aradı - 1. Resim

Aksiyon ve dram türündeki dizi Ezel, finalinin üzerinden yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor. Sevilen yapım, tekrar bölümleri ve YouTube’daki videolarıyla izlenme rekorları rekorları kırıyor. 

Ay yapım imzalı dizi, kadrodaki oyuncuların unutulmaz performanslarıyla hafızalarda yer edinmiş ve izleyicinin gönlünü kazanmıştı. 

Ezel dizisi oyuncuları yıllar sonra bir arada! Gözler iki ismi aradı - 2. Resim

DOĞUM GÜNÜNDE BULUŞTULAR

Yayınlandığı döneme damga vuran ‘Ezel’ dizisinin oyuncuları, yapımın ikinci yönetmeni Cem Karcı’nın doğum gününde buluştu. Beyaz rengin hakim olduğu geceden fotoğrafları Sedef Avcı, “Ezel on the rocks. İyi ki doğdun Cem” notuyla paylaştı. 

Ezel dizisi oyuncuları yıllar sonra bir arada! Gözler iki ismi aradı - 3. Resim

CANSU DERE VE YİĞİT ÖZŞENER YOKTU

Oyuncuların beyaz kıyafetler içinde verdiği pozlar kısa sürede gündem olurken, gözler dizide Eyşan karakterini canlandıran Cansu Dere ve Cengiz karakterini üstlenen Yiğit Özşener’i aradı. İki başarılı oyuncunun yokluğu gözlerden kaçmadı.

Ezel dizisi oyuncuları yıllar sonra bir arada! Gözler iki ismi aradı - 4. Resim

VEFAT EDEN TUNCEL KURTİZ’İN YOKLUĞU ÜZDÜ

Sosyal medyada kullanıcılar fotoğrafa kısa sürede onlarca yorum yaptı. Bazı kullanıcılar vefat eden Tuncer Kurtiz’in karede olmamasına “Ramiz Dayı’sız Ezel mi olur?” , “Ahh Tuncel Kurtiz” , “Büyük usta yok” yorumlarıyla dikkat çekti. Bazıları ise kadronun yeniden yan yana gelmesine sevindi. 

Öte yandan Latin Amerika ülkelerine satılan ilk Türk dizisi olan Ezel, 150 ülkeye satılmıştı. Ayrıca 2010 yılında C21 Format Ödülleri’nde “En İyi Senaryo Formatı” ödülünü de kazanmıştı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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