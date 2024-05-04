Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanıyor mu? Açıklama geldi

Bir dönem fenomen dizi Çocuklar Duymasın’da canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari ile eşi Edip Tepeli’nin boşanacağı öne sürüldü. Bu iddialara Tatari’nin annesi Aliye Uzunatağan cevap verdi.

7 yıl önce dünya evine giren Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli’nin boşanacağı yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

2017’DE EVLENDİLER

Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, meslektaşı Edip Tepeli ile 2017 yılında New York’ta dünya evine girdi. İkili, aile dostları ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir tören yaptı. Çift, 2020 yılının Ekim ayında ise kızları Müjgan’ı kucağına aldı.

BOŞANMA AÇIKLAMASI: BÖYLE HABERLERE İNANMAYIN

Mutlu evlilikleri devam eden çiftle ilgili evliliklerinde kriz olduğu ve boşanacakları öne sürüldü. Can sıkıcı haberlere Tatari’nin annesi Aliye Uzunatağan cevap verdi. Milliyet’e konuşan isim, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söyledi:

“Benim torunum var, onu çok seviyorum. Boşanma falan yok, asla olamaz. Aşık olarak evlendiler onlar. Siz böyle haberlere inanmayın. Üreten bir aşkları var onların. Birçok tiyatro oyununa hizmet ediyorlar. Üretken bir beraberlik var, fazlasıyla aşk da var. Buradan da torunumun yanına gideceğim.”