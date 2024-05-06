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20 yıl sonra mont alan Acun Ilıcalı paraya kıydı! Fiyatını görenler inanamadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
20 yıl sonra mont alan Acun Ilıcalı paraya kıydı! Fiyatını görenler inanamadı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sade giyim tarzıyla dikkat çeken ve genelde siyah tişört giyen Acun Ilıcalı, daha önce verdiği bir röportajda takım alana kadar dolabında hiç montunun olmadığını açıklayarak şaşırmıştı. Ilıcalı, “Takım alana kadar montum yoktu, yemin ederim. Çünkü ben kış nedir bilmem ki... Kışı görmüyorum neden mont alayım” demişti. Gündem olan sözlerden sonra ünlü televizyoncunun yıllar sonra aldığı montunun fiyatı ortaya çıktı.

Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Acun Ilıcalı’nın giydiği montun fiyatı dudak uçuklattı.

Sık sık siyah tişört giyen ve ayakkabı yerine terliği tercih eden Acun Ilıcalı, çoğunlukla programlarının final gecesinde gömlek giyerek hayranlarını şaşırtmayı başarıyor. Siyah tişörtleriyle bütünleşen Ilıcalı, giyim tarzıyla rahatlığını yansıtıyor.

“20 YILDIR MONTUM YOKTU”

Daha önce verdiği bir röportajda 20 yıldır montunun olmadığını belirten, takım alınca mont aldığını açıklayan isim, şöyle konuşmuştu:

“Takım alana kadar montum yoktu, yemin ederim. Çünkü ben kış nedir bilmem ki... Kışı görmüyorum neden mont alayım. Montu giyecek bir yerim yoktu. 20 yıldır da montum yok açıkçası. Kışın Dominik'teyim. Şimdi kulübüm var, 8-10 tane de mont aldık tabii. İngiltere çok soğuk, esiyor, ayakların uyuşuyor. Mecburen aldım.”

20 yıl sonra mont alan Acun Ilıcalı paraya kıydı! Fiyatını görenler inanamadı - 1. Resim

İŞTE ETİKET FİYATI

Gündem olan açıklamanın ardından Acun Ilıcalı’nın giydiği montun fiyatı ortaya çıktı. Ünlü bir markaya ait olan şişme montun etiket değeri 71 bin 900 TL. 

Sosyal medyada kullanıcılar montun fiyatıyla ilgili yorum yapmadan edemedi. Bazıları “Bu adamın giymesi kadar normal bir olay yok” derken, bazıları ise “Yine bir yerlerde zenginin malı züğürdün çenesini yoruyor” yorumunu yaptı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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