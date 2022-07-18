Türkiye Gazetesi

IMF Başkanı Kristalina Georgieva "Eğer bu risk gerçekleşirse küresel ekonomik görünüm daha da kötüleşebilir" dedi ve tüm ülkeleri acil tedbir almaya çağırdı. Georgieva, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Görünüm önemli ölçüde karardı ve belirsizlik son derece yüksek. IMF'nin daha önce uyardığı aşağı yönlü riskler artık gerçek oldu" dedi.

IMF Başkanı, Ukrayna'daki savaşın yoğunlaştığını, bunun da emtia ve gıda fiyatları üzerinde ek baskılar oluşturduğunu ifade ettiği konuşmasında şu uyarılarda bulundu: Küresel finansal şartlar tahmin edilenden daha fazla sıkılaştı. Küresel tedarik zincirlerinde devam eden salgın kaynaklı aksaklıklar ve yenilenen darboğazlar ekonomik faaliyet üzerinde baskıya sebep oluyor Aşağı yönlü riskler devam edecek ve derinleşebilecek. Enflasyonun daha kalıcı hâle gelmesi hâlinde potansiyel olarak büyümeyi etkileyebilir. Özellikle yükselen ve gelişmekte olan ülkelerdeki etkileri şiddetlendirebilecek daha güçlü politika müdahaleleri gerek. Ülkeler enflasyonu düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yapmalı. Enflasyon düşürülemezse toparlanma riske girer. Savunmasız insanlar için hayat standartları zorlaşır ve onlar daha büyük zarar görür. Georgieva ayrıca maliye politikalarının, merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alma çabalarını engellememesi, yardımcı olması gerektiğini ifade etti ve "Küresel iş birliğinde yeni bir ivme şart. Özellikle gıda güvensizliği ve yüksek borç risklerini ele almak için G20 liderliğine ihtiyaç var" mesajını da vurguladı.

ABD'de yıllık enflasyon rakamları açıklandı ABD'de haziran ayında TÜFE yüzde 1,3 arttı. Ülkede enflasyon yıllık bazda yüzde 9,1'le 41 yılın yeni zirvesine yükseldi.

Avro-dolar eşitlendi, gözler enflasyonda! FED’in agresif şahin duruşu, doları bütün önemli para birimlerine karşı güçlendirirken, gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi. Enflasyonun yüksek çıkması FED'i daha şahinleştirebilir. Avro/dolar paritesi de 2002’den bu yana en düşük seviyesine indi ve 1 avro, 1 dolara eşitlendi.