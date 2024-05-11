PSV satın alma opsiyonunu kullandı! Sezonun yıldızı Hollanda'da kaldı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hollanda'nın köklü ekiplerinden PSV Eindhoven, Bayern Münih'ten kiraladığı Malik Tillman satın alma opsiyonunu kullandı. Malik Tillman, bu sezon 38 maçta forma giymişti.
Eredivisie takımlarından PSV, sezon başında Bayern Münih'ten kiraladığı Malik Tillman'ın satın alma opsiyonunu kullandığını ve 2028'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILDI
PSV'den yapılan açıklamada sezon başında Bayern Münih'ten kiralanan Malik Tillman'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığı, genç futbolcuyla 2028'e kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bu sezon PSV ile lig şampiyonluğu yaşayan Malik Tillman 38 maçta süre aldı.
21 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 9 gol ve 15 kaydetti.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi