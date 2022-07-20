Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 150 bin 509 oldu. TÜİK verilerine göre, ocakta 88 bin 306, şubatta 97 bin 587, martta 134 bin 170, nisanda 133 bin 58, mayısta 122 bin 768 konut satılırken, satışlar ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 artışla 726 bin 398 olarak gerçekleşti. Böylece bütün zamanların ocak-haziran dönemi rekoru kırıldı.

İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTIYOR

İpotekli konut satışları haziranda yüzde 40,6 artış göstererek 40 bin 610 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 27 olurken ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise yüzde 63,5 artışla 170 bin 317’ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde yüzde 29,7 paya sahip ilk el konut satış sayısı, haziranda yüzde 11,6 artarak 44 bin 732, ocak-haziran döneminde ise yüzde 24,2 artışla 208 bin 451 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları da haziranda yüzde 11,8 artış göstererek 105 bin 777’ye, ocak-haziran döneminde ise yüzde 34,6 artışla 517 bin 947’ye çıktı.

YABANCIYA SATIŞTA REKOR

Haziranda toplam konut satışları içinde yüzde 5,7 paya sahip olan yabancıya satış yüzde 81,8 artarak 8.630 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3.906 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u 2.534 konut satışı ile Antalya ve 428 konut satışı ile Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-haziran döneminde ise yüzde 72,7 artarak 35 bin 383’e yükseldi. Haziran ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 1.887 konut satın aldı. Ruslar geçen ay 1.275 adet konut satın almışlardı. Rusya’yı sırasıyla 987 konut ile İran, 807 konut ile Irak vatandaşları izledi.

1,5 MİLYON ADET AŞILACAK

Sektör temsilcileri, bütün olumsuzluklara rağmen yılın ilk yarısında ocak-haziran dönemi rekoru kırılmasının konuta yönelik talebin ne kadar canlı olduğunu gösterdiğini söyledi. İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yüksek enflasyon endişesi yaşayan yatırımcıların, tasarruflarını güvence altına almak için gayrimenkul tercihlerine ağırlık vermeye başladığını belirterek “Bu veriler, toplam konut satışlarının 2022 sonunda 1,5 milyonun üzerine çıkacağını işaret ediyor” dedi.

YÜZDE 20’SİNİ RUSLAR ALDI

Mars Investment Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak da; Irak, İran, Rusya, Almanya, ABD, İngiltere ve Kanada başta olmak üzere 80’den fazla ülke vatandaşının Türkiye’den konut aldığını belirterek “Rusların Türkiye’ye ilgisi ise nisan ayından bu yana tavan yapmış durumda. Nisan-haziran döneminde yabancıya satışı gerçekleşen toplam 21.039 konutun yüzde 20,50’sini Ruslar aldı” diye konuştu. Bucak, Rus kaynaklı talebin önümüzdeki aylarda azalabileceğini, çünkü vatandaşlık ve ikametgâh veren ülkelerin savaş sebebiyle uyguladıkları ambargoyu kaldırdığını söyledi.

RİSK ALT VE ORTA GELİRLİDE

Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise konut satışlarındaki rekorlara rağmen orta ve alt gelir gruplarının ev alma ihtimalinin her geçen gün azaldığını dile getirerek şöyle konuştu: Evi olmayan alt ve orta gelir grubundaki ailelerin konut alabilmelerini sağlayacak projeler hayata geçirilmeli. Bu çok önemli. Kamuya ait arazilerde uydu kentler ve yüksek adetli sosyal konut projeleri hayata geçirilmeli.

HUKUKEN NE YAPILABİLİR?

Yabancıya kiralanan bir dairede kira ödenmemeye başladığında hukuki işlemin başlatılması gerektiğini ifade eden Dr. Avukat Umut Metin “Bu süreci Türkiye’de yapmak gerekiyor. Ancak yabancı Türkiye’de değilse, yabancı kiracının ülkesinde dava açarsanız en az kira kadar hukuki maliyete katlanmış olursunuz. Bu konuda kira sözleşmesinde Türk hukukunun ve ili belirterek Türk mahkemelerinin yetkili olduğunu kayıt etmeniz gerekiyor. Buna rağmen alacağınızı alamıyorsanız, sözleşmede Türk bir kefilin yer alması daha güvenli bir tercih olur. Ara buluculuk da farklı bir kullanım ile yabancılarla güvenli kiracılık ilişkisi kurmak için uygulanabilecek güvenli yöntemler arasında yer alıyor. Kira sözleşmesine ek olarak bir ara buluculuk sözleşmesi yapılabilirse, buradan ek bir güvence sağlanabilir” dedi.

FAHİŞ ZAM YAPAN EV SAHİPLERİ KİRA ALMAKTA ZORLANIYOR

Geçen yıldan itibaren başlayan konut kiralarındaki artış ev sahiplerinin başına bela oldu. Yüksek bedelle fahiş zam yapan bazı ev sahipleri kiraları alamıyor. Son aylarda özellikle yabancıya kiralanan konutlarda kira tahsilatlarının yapılamaz duruma geldiği ifade ediliyor. Kiralık dairelerde artan fiyatların kiraların ödenmeme riskini de beraberinde getirdiğine işaret eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Geçen yıla göre üç dört kat artan kira bedelleri sebebiyle daireye istenen yüksek kiralar başlangıçta kiracı tarafından ödenebiliyor ancak daha sonra tahsilatta sıkıntılar yaşanabiliyor” dedi. Kira artışlarının yüzde 25’te sabitlendiğini hatırlatan Özelmacıklı, yüksek kira bedellerinde yabancıların olumsuz etkisi olduğunun altını çizdi. Özelmacıklı “Özellikle eşyalı hâle getirilen ve kiraya verilen daireler, o bölgenin piyasa rayicindeki dengeleri değiştiriyor. Mesela herhangi bir vatandaş 3 bin liraya aylık kirası olan bir dairede oturuyorsa, belki o ev eşyalı hâle getirilip 10 bin liraya yabancıya daha kısa süreli verilebiliyor. İster istemez o bölgedeki piyasayı emsaller sebebiyle etkiliyor. Daireleri eşyalı hâle getirip daha yüksek fiyata kiralık olarak vermeyi bekleyenler sebebiyle de bu sefer yabancılar daha sonra kiraladıkları dairelerin ücretini ödeyememeye başlıyor. Kiracının kira bedelini düzenli ödeyip ödemeyeceğini mal sahibinin düşünmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Türkiye'de haziranda 150 bin 509 konut satıldı Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 150 bin 509 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 olarak gerçekleşti.

Konut piyasasında kira krizi derinleşiyor: Ev sahipleri kira almakta zorlanıyor Konut piyasasında kira krizi derinleşiyor. Konutta arz sıkıntısı sektörü olumsuz eklerken fahiş kira fiyatları ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiriyor. Fahiş fiyattan konutlarını kiraya veren ev sahipleri kiralarını alamıyor. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Değerinin üzerinde fiyatla kiralanan konut ve dükkanlar konusunda konut sahiplerini uyardı.