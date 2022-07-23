Türkiye Gazetesi

142 kilometre uzunluğundaki hattın temel atma töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor. Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki Yerköy YHT Garı ile Kayseri arasında yapılacak Yerköy-Kayseri yüksek standartlı demir yolu, tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demir Yolu ile entegre olacak. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demir yoluyla 7 saat olan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate inecek.

YHT’ler 60 milyon yolcu taşıdı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerle (YHT) bugüne kadar taşınan yolcu sayısı 60 milyona yaklaştı.

Tuzla'da YHT ile başka bir tren kafa kafaya çarpıştı Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen başka bir trene hafif şekilde çarptı.