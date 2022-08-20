Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin huzurunda imzalanan anlaşmayı değerlendiren Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Türk yurt dışı müteahhitlik sektörünün, yıkımların yapılmasından enkazın kaldırılmasına, yeniden yapılacak yapıların projelendirilmesinden inşasına kadar tüm işi üstlenebileceğine işaret etti. “Biz zaten bombalanmış binaların yıkılıp enkazın temizlenmesi, projelendirme dahil müteahhitlik işlerinin yapılması için iş birliği önermiştik” diyen Eren, mutabakat zaptının iki devlet başkanının önünde imzalanmış olmasının kendileri için iki misli önemli olduğunu kaydetti. Türkiye’nin hem Rusya ve hem de Ukrayna ile ilişkilerin aynı düzeyde sürmesi için gösterdiği çabanın olağanüstü olduğuna vurgu yapan Eren, “Rusya’daki işlerimizin aksamadan sürmesi yanında Ukrayna’da hem yarım kalmış işlerimizin hem de yeniden yapılanma projesinin içinde yer almanın heyecanı içindeyiz. İnşallah inşaatlarımıza bıraktığımız yerden devam edip, o ülkenin yeniden imarında da rol alırız. Biz buraların yıkımında Türkiye olarak rol almadık ama ülkenin yeniden inşasında görev almaya hazırız. Yıkan değil yapan ülkenin temsilcileri olmaktan gururluyuz. Bu Irak’ta da Libya’da da böyle oldu” dedi.

HAREKETLENME BAŞLADI

Eren, enkaz kaldırma konusunda da uzman Türk ﬁrmalarının bulunduğunu belirterek, “Suriye sınırı ve Irak’ta da bu konuda çalışmalar yapıldı. Saha temizliği yapan ﬁrmalarımız var. Enkaz binaların hızla taşınması lazım ki yerine yenisi yapılsın. Onun için de önemli bir makine gücüne ihtiyaç var. Bizim Ukrayna’da 3 milyar dolarlık işimiz vardı. Çok fazla devam eden yol projemiz var. Yani bunun için uygun makine gücümüz halihazırda bulunuyor. Makine parkımız hazır olduğu için AB ülkelerinden daha hızlı hareket ederek rol alabiliriz. İnşallah bundan sonraki gelişmeler de bu çerçevede ilerler” dedi. Ukrayna’nın doğusunda savaş devam ederken, batıda normalleşme çalışmalarının yapıldığını ifade eden Eren, TMB’nin Ukrayna’da yol ve köprü yapan bir üyesinin göreve çağrıldığını söyledi. Eren, ülkede yavaş yavaş hareketlenmenin başladığına işaret etti.

ALTYAPI İÇİN MUTABAKAT

Ukrayna’nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla Türkiye ve Ukrayna arasında yapılan anlaşma, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından imza altına alınmıştı. Anlaşmayla iki ülke arasında Ukrayna’nın yeniden inşası için bir Görev Gücü oluşturulması kararlaştırılırken, Ukrayna’da yol, köprü, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi sosyal ve ekonomik önemi haiz tesislerin yeniden inşası için çalışmalar birlikte koordine edilecek.

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