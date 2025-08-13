Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Petrol ve doğalgaz fiyatları artırdı! Cari açık beklentiyi aştı: 2 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı.

BERAT TEMİZ ANKARA -  Cari açık, ekonomistlerin 1,5 milyar dolar olan beklentisini aşarak 2 milyar 6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Altın ve enerji kalemleri hariç tutulduğunda ise 2,5 milyar dolarlık cari fazla oluştu. Verilere göre, dış ticaret açığı da haziranda 6 milyar 476 milyon dolar oldu. Yıllık bazda bakıldığında cari açık 18,9 milyar dolar, dış ticaret açığı ise 63,3 milyar dolara ulaştı.

Petrol ve doğalgaz fiyatları artırdı! Cari açık beklentiyi aştı: 2 milyar dolar - 1. Resim

Ekonomist Murat Aşkın, “Mayıs 2025 itibarıyla beklentilerin altında gerçekleşen cari işlemler dengesi haziran ayında tahminlerin bir hayli üstünde gerçekleşerek yıllık bazdaki tutarı da yukarıya itti. Haziran ayında Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerin başta petrol ve doğalgaz fiyatları üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü etki, cari açığın artmasındaki en önemli unsur oldu. Diğer bir etmen de ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin gümrük vergileri ile başlattığı ticaret savaşlarının ve belirsizliğin dış ticaret işlemlerini negatif etkilemesi sürecidir” dedi. 

