Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Gedikli “Toplam 23,3 milyar lira tutarındaki varlık toplamı ile Emlak Konut GYO Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıkları arasında yer alıyor. Dışa açılmanın her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de önem arz ettiğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda 2018 yılında yabancı yatırımcılara satış tutarımız 1,1 milyar liraya ulaştı. MIPIM gibi organizasyonlar tanıtım açısından önem arz ediyor” dedi.

Emlak Konut GYO olarak ekonomiye katkı sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarına dikkat çeken Gedikli, sözlerini şöyle sürdürdü: Rakamlarımıza bakarsak, şirketimizin arsa portföyü büyüklüğü yaklaşık 4,1 milyon metrekare, üretilen ve ihalesi gerçekleştirilen bağımsız bölüm sayısı ise 132 bin adet oldu. Önümüzdeki beş yıllık süreçte kâr hedefimizi 6,8 milyar lira olarak tahmin ediyoruz. Emlak Konut olarak bu yıl içinde, gelir paylaşımı ve anahtar teslimi olmak üzere ihaleler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 2019 yılında 7,3 milyar lira satış geliri, 858 bin metrekare satılabilir alan ve 1,2 milyar lira net kâr öngörüyoruz.”