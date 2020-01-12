Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yeni binaların ise iskan alabilmesi için en az C sınıfı Enerji Kimlik Belgesi almaları gerekiyor. İnsanlarımız buzdolabının, çamaşır makinesinin harcadığı enerjiyi, otomobilinin yakıt tüketimini sorgularken; başını soktuğu evin kendisine nasıl bir konfor, yaşam kalitesi, hava kalitesi, enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi sağladığını aynı duyarlılıkla sorgulamıyor. Sorgulamaya en azından kentsel dönüşüm sürecinde yenilenen binalarla başlayabiliriz. Başta depremle direkt bağlantılı su yalıtımı ve enerji verimliliği için şart olan ısı yalıtımı olmak üzere, yangın, ses ve tesisat yalıtımı ülkelerin ‘-mış gibi yaparak’ erteleyeceği bir konu değil” dedi. Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın’da verimlilik konusunda bilinci artırmanın enerji kaynaklarının kullanımı açısından önemli olduğunu belirterek "Sadece kış döneminde yalıtımı yapılan ve ısı ölçüm cihazı kullanılan evlerde, 5 yılda daire başına 2.500 liranın üzerinde tasarruf elde edilebilir. 5-6 milyon adet konutun yalıtımı tamamlandığında yıllık 3 milyar metreküp doğalgaz tasarrufu, yani 1 milyar dolarlık gaz ithalatının azaltımı sağlanabilir" dedi.