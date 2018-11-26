Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki bir villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması yapıldı. Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de katılımıyla aramaya villanın içerisinden başladı.

Villanın bahçesindeki kuyu da incelemeye alındı, bahçeye itfaiye aracı getirtildi. Villada sürdürülen arama çalışması daha sonra genişletilerek bitişikteki villa da aranmaya başlandı. Arama yapılan villalardan biri Suudi işadamına ait.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden birinin olaydan bir gün önce Yalova'da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşıyla iletişim kurduğu tespit edildi. Bu görüşme, Kaşıkçı'nın cesedinin ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir" denildi.