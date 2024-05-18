Askerleri taşıyan araç devrildi: 6'sı ağır 11 yaralı 

Van'ın Başkale ilçesinde askerleri taşıyan araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada 6'sı ağır 11 asker yaralandı.

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde askeri araç kaza yaptı. Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezrasında devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

11 ASKER YARALANDI

Meydana gelen trafik kazasında 11 asker yaralandı. Olayın yaşandığı bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma personeli gönderildi.

6'SININ DURUMU AĞIR

Yaralı askerler ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı askerlerden durumu ağır olan 6'sı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.