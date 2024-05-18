Askerleri taşıyan araç devrildi: 6'sı ağır 11 yaralı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Van'ın Başkale ilçesinde askerleri taşıyan araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada 6'sı ağır 11 asker yaralandı.
Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde askeri araç kaza yaptı. Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezrasında devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
11 ASKER YARALANDI
Meydana gelen trafik kazasında 11 asker yaralandı. Olayın yaşandığı bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma personeli gönderildi.
6'SININ DURUMU AĞIR
Yaralı askerler ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı askerlerden durumu ağır olan 6'sı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı