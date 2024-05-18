Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı! 3'ü FETÖ mensubu...
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin Edirne'de yakalandığını açıkladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a kaçmak üzere olan 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
3'Ü FETÖ MENSUBU
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı