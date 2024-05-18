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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı! 3'ü FETÖ mensubu...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yunanistan&#039;a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı! 3&#039;ü FETÖ mensubu...

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin Edirne'de yakalandığını açıkladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a kaçmak üzere olan 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

3'Ü FETÖ MENSUBU

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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