Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Piyasaya sahte altın sürenlere yönelik "Ayar-3" operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Piyasaya sahte altın sürenlere yönelik "Ayar-3" operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sahte Altın, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adana merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Adana merkezli 4 ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen “AYAR-3” operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan; 3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, 1.614 adet tam altın ve 57 adet reşat altın ele geçirildi.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonu duyuran Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Operasyonlarda "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı. Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş’ta “AYAR-3” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu:
- 14 adet tam altın kalıbı,
- 13 adet yarım altın kalıbı,
- 10 adet çeyrek altın kalıbı,
- 10 adet altın kalıplarına ait halka,
- 4 adet basıma hazır pul altın ve siparişlere ait evraklara el konuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ölümden dönen Settar Tanrıöğen sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Askerleri taşıyan araç devrildi: 6'sı ağır 11 yaralı  - GündemAskerleri taşıyan araç devrildiHamas, Refah'ın doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı - GündemRefah'a sızmaya çalışan Netanyahu çıkmaza girdiYolcu otobüsü nehre yuvarlandı! 9 kişi öldü, 17 kişi yaralandı - GündemYolcu otobüsü nehre yuvarlandıBakan Tunç'tan başörtülü hakime yönelik reddihakim talebine ilişkin açıklama! Soruşturma başlatıldı - GündemBaşörtülü hakimle ilgili skandal talep gündem olmuştuYunanistan üzerinden Türkiye'ye gelen çöl tozu 1 hafta etkili olacak - GündemYunanistan üzerinden geldi, 1 hafta etkili olacakBahçeli'den 28 Şubat hükümlüsü eski generallerin tahliye edilmesine ilk yorum - GündemBahçeli'den 28 Şubat hükümlüsü generallerle ilgili ilk yorum
Sonraki Haber Yükleniyor...