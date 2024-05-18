Manisa’da kaza: İki arkadaş motosiklet kazasında can verdi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kontrolden çıkararak bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti. 21 yaşındaki yakın arkadaşların vefatı yakınlarını hüzne boğdu.

Korkunç kaza, dün akşam saatlerinde İzmir-Ankara E-96 kara yolu üzeri Ahmetli Alahıdır Kavşağı yakınında meydana geldi. Kazada yola savrulan iki yakın arkadaş hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Ahmetli'den Salihli istikametine doğru seyir halinde olan Ali Erdoğan (21) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Erdoğan ve yolcu konumundaki arkadaşı Özgür Ay (21) yola savruldu.

BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE VEFAT ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Erdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, yolcu Özgür Ay ise ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ay, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen vefat etti.

Erdoğan ve Ay'ın cenazeleri, incelemelerin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.